"DIRECT. Toulouse FC - PSG : Messi, Neymar et Mbappé portent Paris face au TFC, le match en live"

FOOT TOULOUSE FC - PSG. Grâce à son trio magique, Neymar et Mbappé sont buteurs, Messi est lui passeur décisif, Paris marche sur le TFC. Le leader de la Ligue 1 conforte sa place, en ce mercredi 31 août !

22:50 - Fin de match calme entre le Toulouse FC et le PSG Le spectacle se déroule en tribunes où les supporters du TFC continuent leurs encouragements ! Le show est impressionnant.

22:46 - Messi sort sous l'ovation des supporters du Toulouse FC ! Remplacé par Bernat, la star du PSG rejoint le banc sous les applaudissements des Violets ! L'Argentine remercie le public de cette attention.

22:43 - Au tour d'Etikite de buter sur Dupé ! Incroyable performance du goal du Toulouse FC ! Cette fois, le portier des Violets a mis le jeune attaquant du PSG en échec ! Le Stadium Municipal réserve une ovation à son sauveur du soir !

22:40 - Le PSG proche d'être trompé ! Sur une mésentente entre Ramos et Donnarumma, Sylla récupère le ballon et frappe ! Le portier du PSG s'interpose et envoie le ballon en corner ! Le coup de pied de coin ne donne rien.

22:36 - Il reste un quart d'heure dans ce Toulouse FC - PSG Paris est bien parti pour s'offrir une quatrième victoire en Ligue 1, en cinq rencontres ! Quant au Toulouse FC, ça pourrait être un deuxième défaite de rang après celui contre Nantes, le week-end dernier.

22:34 - Mbappé manque une énorme occasion de but pour le PSG Lancé en profondeur, l'international français, en face à face, voit Dupé s'interposer sur son sa tentative de lob ! Le Toulouse FC pourra remercier son gardien car l'addition aurait pu être lourde.

22:32 - Le Toulouse FC bute sur la défense du PSG Courageux, le TFC ne baisse pas la tête. Mais, derrière, Ramos, Marquinhos et Danilo sont infranchissables !

22:30 - Le PSG change deux joueurs face au Toulouse FC Verratti et Neymar laissent leur place à Sanches et Ekitike.

22:28 - Mbappé touche du bois face au Toulouse FC ! Décalé sur le côté gauche, l'attaquant du PSG envoie un missile sur la barre transversale ! Pas de regret pour le PSG car Mbappé était hors jeu !

22:23 - Vitinha s'essaie de loin ! À l'entrée de la surface, le milieu du PSG met Dupé au travail ! Le Toulouse FC subit de plus en plus les assauts des Rouge et Bleu !

22:22 - Dallinga guide le Toulouse FC Très en vue, le buteur du TFC envoie une énorme frappe de loin ! Malheureusement, il tombe sur un Donnarumma bien placé, et bien décidé à conserver son clean sheet.

22:22 - Marquinhos se montre dangereux sur la cage du Toulouse FC Sur un corner, le Brésilien prend le dessus sur la défense du TFC. Mais, un peu court, le défenseur du PSG ne parvient pas à rabattre la tête dans le but gardé par Dupé.

22:20 - Petite baisse de régime dans ce Toulouse FC - PSG Les 22 acteurs ont beaucoup donné lors de la première heure de jeu... Il fait chaud, ici, à Toulouse !

22:17 - Donnarumma sauve le PSG ! Sur un beau coup franc de van den Boomen, le portier du PSG dégage le ballon en corner ! Le TFC est soutenu par ses supporters ! Paris se relâche quelque peu après avoir marqué le but du break.

22:16 - Le Toulouse FC obtient un coup franc Les Violets relèvent un peu la tête devant le PSG.

22:15 - Neymar est tout proche d'inscrire un nouveau but pour le PSG ! En contre-attaque, Messi décale le Brésilien qui manque la cible ! Le PSG est en train d'étouffer le Toulouse FC.

22:13 - Mbappé double la mise pour le PSG ! Quel exploit de Messi ! Lancé en profondeur, l'attaquant du PSG a accéléré avant de servir en retrait Mbappé ! L'international français finit d'une superbe frappe ! Ça se complique pour le Toulouse FC...

22:11 - Le PSG était tout proche de doubler la mise ! Messi a déposé le ballon, et Dupé s'est interposé miraculeusement ! Le Toulouse FC est en vie face au PSG !

22:10 - Et de deux pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappe (0-2) ! Kylian Mbappe inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain, qui double donc son écart à la 50e minute dans cette 2e mi-temps, au Stadium de Toulouse. Une victoire se profile pour les Parisiens !

22:10 - Le PSG obtient un très bon coup franc Sur une main d'un élément du Toulouse FC, Messi réclame un coup franc. Plein axe, à 25 mètres, c'est une véritable occasion pour le PSG ! Neymar et Messi discutent.

22:09 - La nouvelle sucrerie de Neymar ! L'attaquant du PSG est en feu ! Il vient de réaliser un magnifique petit pont sur un joueur du Toulouse FC ! Un régal.

22:08 - Le Toulouse FC conserve le ballon dans ce début de deuxième période Après un bon décalage, Ratao manque son centre ! Les Violets trouvent des solutions sur les côtés de la défense du PSG.

22:06 - Diarra (défenseur du Toulouse FC) : "On est déçus d’avoir encaissé ce but" Au micro de Canal + Foot, l'élément du TFC a analysé cette première période : "On avait pour but d’être solides défensivement et de jouer les coups à fond. On est déçus d’avoir encaissé ce but. Ils ont eu beaucoup d’occasions. On doit continuer à pousser pour revenir dans la partie."