"Toulouse FC - PSG : heure, chaîne TV, compos probables, pronostics... Les infos du match"

FOOT TOULOUSE FC - PSG. Pour la 5e journée de Ligue 1, ce mercredi soir, le Paris SG, leader du championnat, se déplace sur la pelouse d'un promu, le Toulouse FC. Freiné par l'AS Monaco, le PSG espère reprendre sa marche en avant à une semaine du début de la Ligue des Champions.

Un premier accroc, qui demande une réaction du côté du PSG. Tenus en échec au Parc des Princes par l'AS Monaco (1-1), dimanche dernier, les hommes de Galtier n'ont pas le temps de cogiter avec ce déplacement, ce mercredi soir, au Toulouse FC. Pour cette rencontre, le leader de la Ligue 1 (10 pts), à égalité avec l'OM et le RC Lens, veut remettre la marche en avant : "Est-ce que face au PSG, l'équipe va se comporter de la même manière, ça, on ne le sait pas, a analysé l'entraîneur parisien. Il faut que nous imposions notre jeu, mais on s'attend à un match âpre et engagé. Le Stadium va être plein. C'est encore le PSG qui se déplace, donc automatiquement il va y avoir de la motivation de la part de l'adversaire, on y est préparé." À une semaine de retrouver la Ligue des Champions, lors de réception de la Juventus Turin, le PSG devrait faire tourner son effectif.

En face, le Toulouse FC, qui retrouve la Ligue 1, a fait un bon début de saison avec déjà cinq points récoltés. Mais, Philippe Montanier, l'entraîneur des Violets, sait que l'affaire sera compliquée face aux stars du PSG : "Il faut jouer notre chance à fond et profiter aussi, même si c'est un adversaire de très très haut niveau, de ces matches pour se donner à fond devant notre public. C'est intéressant pour nous de côtoyer des équipes qui sont sur le toit de l'Europe. C'est un vrai challenge."

Pour cette 5e journée de Ligue 1, ce mercredi soir, le Toulouse FC reçoit le PSG dans son antre du Stadium Municipal. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 21h00 par M. El Hadj.

Pour suivre la bataille entre le Toulouse FC et le PSG, il faudra se brancher sur Canal+ Foot, nouvelle chaîne du groupe Canal+ lancée ce mercredi matin. Elle sera, comme son nom l’indique, entièrement dédiée à la diffusion de matchs de football du panel des droits du groupe. La chaîne sera accessible aux abonnés du pack sport qui comprend également Canal+ Sport.

Pour suivre Toulouse FC - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Canal + et de souscrire également au pack sport. Après cette manipulation, vous pourrez vous connecter sur Canal+ Foot.

Le XI probable du Toulouse FC : Dupé - Puggaard, Rouault, Nicolaisen, Aboukhlal - Spierings, van den Boomen - Begraoui, Dejaeghere, Ratão - Dallinga.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Bernat, Mukiele, Marquinhos, Diallo, Hakimi - Vitinha, Verratti - Messi - Mbappé, Neymar.