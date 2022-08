"Toulouse FC - PSG : Messi, Neymar et Mbappé font couler le TFC, le résumé du match"

FOOT TOULOUSE FC - PSG. Grâce à des réalisations de Mbappé et Neymar, servis à chaque fois par Messi, Paris s'est facilement imposé sur la pelouse du TFC. En fin de match, Bernat a parachevé le travail (3-0). Avec ce succès, ce mercredi 31 août, le PSG reste leader de la Ligue 1 au terme de la 5e journée.

23:50 - Bonne fin de soirée à toutes et tous ! On en reste là pour ce mercredi 31 août et ce Toulouse FC face au PSG ! Merci à toutes et tous !

23:40 - Les prochains rendez-vous du PSG Ce samedi, Paris va enchaîner un deuxième déplacement en Ligue 1. Les hommes de Galtier iront défier le FC Nantes, à la Beaujoire ! Puis, mardi, pour le retour de la Ligue des Champions, le champion de France affrontera la Juventus Turin... Une belle semaine en perspective pour le PSG !

23:30 - Toulouse peut remercier Dupé ! C’est probablement le meilleur Violet de la soirée ! Même s’il s’est incliné trois fois, le gardien du Toulouse FC a réalisé 17 arrêts face à Messi, Mbappé, Neymar et consort. C’est un record en Ligue 1 depuis plus de dix ans. Sans lui, l’addition aurait été lourde pour le TFC.

23:20 - Le Toulouse FC, promu emballant même contre le PSG ! À l’image du RC Lens, la saison passée, le TFC met en œuvre un football offensif et ambitieux pour se maintenir en Ligue 1 ! S’ils n’ont pas été payés face au PSG, les Violets ont été en capacité de déstabiliser la défense de Paris. Malheureusement, le Toulouse FC a manqué de précision dans les derniers mètres… Dommage !

23:10 - Messi, Mbappé, Neymar, trio magique et d’enfer pour le PSG ! On les sait en grande forme, et de semaine en semaine, ils deviennent de plus en plus complices ! Face au Toulouse FC, Mbappé et Neymar ont été buteurs, et Messi a été auteur de deux passes décisives. À une semaine de retrouver la Juventus Turin, en Ligue des Champions, les stars du PSG sont prêtes à croquer l’Europe !

22:57 - Le PSG reprend sa marche en avant À une semaine d’affronter la Juventus, et après avoir concédé le nul contre l’AS Monaco, Paris a croqué le Toulouse FC, pour la 5e journée de Ligue 1. Cette victoire est signée Mbappé et Neymar, tous les deux buteurs, grâce à des offrandes de Messi. En de partie, Bernat a également participé au festival. Donnarumma enregistre un deuxième match sans prendre de but de la saison. Le TFC, loin d’être un faire-valoir, a manqué de justesse dans le dernier geste.

22:53 - Fin du calvaire pour le Toulouse FC à Toulouse (0-3) Tous les voyants terminent dans le vert pour le Paris Saint-Germain. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement en sa faveur (68% contre 32% pour Toulouse FC), les Parisiens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 13 tirs cadrés contre 6 tirs cadrés pour Toulouse FC, et l’emportent donc logiquement (0-3) dans cette rencontre.

22:52 - Bernat termine le travail pour le PSG ! Mbappé touche le poteau, et ça profite au latéral du PSG ! Bernat n'avait plus marqué depuis mars 2020 ! Le Toulouse FC a coulé à pic !

22:51 - Juan Bernat inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (0-3) ! Le tableau d'affichage passe à 0-3 dans ce Toulouse FC - PSG ! Juan Bernat trompe de nouveau la défense adverse à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Toulousains !

22:50 - Fin de match calme entre le Toulouse FC et le PSG Le spectacle se déroule en tribunes où les supporters du TFC continuent leurs encouragements ! Le show est impressionnant.

22:46 - Messi sort sous l'ovation des supporters du Toulouse FC ! Remplacé par Bernat, la star du PSG rejoint le banc sous les applaudissements des Violets ! L'Argentine remercie le public de cette attention.

22:43 - Au tour d'Etikite de buter sur Dupé ! Incroyable performance du goal du Toulouse FC ! Cette fois, le portier des Violets a mis le jeune attaquant du PSG en échec ! Le Stadium Municipal réserve une ovation à son sauveur du soir !

22:40 - Le PSG proche d'être trompé ! Sur une mésentente entre Ramos et Donnarumma, Sylla récupère le ballon et frappe ! Le portier du PSG s'interpose et envoie le ballon en corner ! Le coup de pied de coin ne donne rien.

22:36 - Il reste un quart d'heure dans ce Toulouse FC - PSG Paris est bien parti pour s'offrir une quatrième victoire en Ligue 1, en cinq rencontres ! Quant au Toulouse FC, ça pourrait être un deuxième défaite de rang après celui contre Nantes, le week-end dernier.

22:34 - Mbappé manque une énorme occasion de but pour le PSG Lancé en profondeur, l'international français, en face à face, voit Dupé s'interposer sur son sa tentative de lob ! Le Toulouse FC pourra remercier son gardien car l'addition aurait pu être lourde.

22:32 - Le Toulouse FC bute sur la défense du PSG Courageux, le TFC ne baisse pas la tête. Mais, derrière, Ramos, Marquinhos et Danilo sont infranchissables !

22:30 - Le PSG change deux joueurs face au Toulouse FC Verratti et Neymar laissent leur place à Sanches et Ekitike.

22:28 - Mbappé touche du bois face au Toulouse FC ! Décalé sur le côté gauche, l'attaquant du PSG envoie un missile sur la barre transversale ! Pas de regret pour le PSG car Mbappé était hors jeu !

22:23 - Vitinha s'essaie de loin ! À l'entrée de la surface, le milieu du PSG met Dupé au travail ! Le Toulouse FC subit de plus en plus les assauts des Rouge et Bleu !

22:22 - Dallinga guide le Toulouse FC Très en vue, le buteur du TFC envoie une énorme frappe de loin ! Malheureusement, il tombe sur un Donnarumma bien placé, et bien décidé à conserver son clean sheet.

22:22 - Marquinhos se montre dangereux sur la cage du Toulouse FC Sur un corner, le Brésilien prend le dessus sur la défense du TFC. Mais, un peu court, le défenseur du PSG ne parvient pas à rabattre la tête dans le but gardé par Dupé.

22:20 - Petite baisse de régime dans ce Toulouse FC - PSG Les 22 acteurs ont beaucoup donné lors de la première heure de jeu... Il fait chaud, ici, à Toulouse !

22:17 - Donnarumma sauve le PSG ! Sur un beau coup franc de van den Boomen, le portier du PSG dégage le ballon en corner ! Le TFC est soutenu par ses supporters ! Paris se relâche quelque peu après avoir marqué le but du break.