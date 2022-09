"AJ Auxerre - OM : belle opération pour l'Olympique Marseille (0-2), le résumé de la rencontre"

L’avantage au score (0-2) de l'Olympique Marseille est plutôt logique au regard des chiffres disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Marseillais ont en effet eu un léger ascendant au niveau de la possession de balle (46%-54%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 2 pour l'AJ Auxerre).

Voilà une balle qui pourrait permettre à l'AJ Auxerre de réduire le score. Alors que nous en sommes aux ultimes minutes de la partie au Stade de l'Abbe-Deschamps, Willy Delajod siffle une faute contre les Marseillais qui se retrouvent assiégés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles à ce moment de la rencontre.

La décision est tombée pour l'Olympique Marseille : et c'est bien un but qui est accordé par Willy Delajod après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

18:41 - Willy Delajod fait appel à la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Willy Delajod a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo.