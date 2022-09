"Montpellier - Lille : le Montpellier HSC s'en sort bien"

MHSC - LOSC. Les Montpelliérains font pour l'instant la course en tête, à Montpellier, dans ce match de Ligue 1 entre le Montpellier HSC et le Lille OSC, grâce à un but inscrit à la 20e minute de jeu. La suite du match en direct.

13:39 - Tentative avortée pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC se montre dangereux mais le gardien adverse parvient à intervenir sur cette frappe alors que nous atteignons la 40e minute de la partie. 13:39 - Tir cadré pour le Lille OSC Le Lille OSC croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Découvrir l'offre 13:37 - Coup franc en faveur du Lille OSC Un nouveau coup franc pour le Lille OSC est signalé par Jerome Brisard dans la moitié de terrain adverse, alors que nous jouons la 38e minute de jeu dans ce Montpellier-Lille. Le moment idéal pour essayer de remettre les compteurs à zéro dans cette 1e période. 13:35 - Changement pour le Lille OSC Edon Zhegrova est remplacé par Adam Ounas à la 35e minute de jeu dans ce match. 13:32 - Blessure de Arnaud Nordin Arnaud Nordin (Montpellier HSC) s'est blessé alors que nous jouons la 33e minute dans ce Montpellier - Lille. 13:31 - Coup franc pour le Montpellier HSC Un nouveau coup franc pour le Montpellier HSC est signalé par Jerome Brisard dans la moitié de terrain du Lille OSC, alors que nous jouons la 32e minute de jeu dans ce Montpellier-Lille. Le moment idéal pour doubler son écart dans cette 1e période. 13:30 - Corner en faveur du Lille OSC L’arbitre signale un coup de pied de coin en faveur du Lille OSC. Menés au score (1-0) dans cette 1e période, les visiteurs vont tenter de de mettre en difficulté leur adversaire en amenant de la taille dans la surface de réparation. 13:30 - Tentative avortée pour le Montpellier HSC La tentative du Montpellier HSC échoue de peu alors que nous atteignons la 30e minute de la rencontre. 13:30 - Tir cadré pour le Lille OSC Possibilité intéressante pour le Lille OSC : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens. 13:24 - Corner en faveur du Lille OSC Jerome Brisard signale un coup de pied de coin en faveur du Lille OSC. Menés au score (1-0) dans cette 1e période, les visiteurs vont tenter de de mettre en difficulté leur adversaire en amenant de la taille dans la surface de réparation. 13:22 - Jerome Brisard siffle un coup franc pour le Montpellier HSC L'arbitre vient de signaler un 4e coup franc en faveur du Montpellier HSC. Le bilan des coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 2 coups de pied arrêtés de plus que les Lillois. Le score est toujours de 1-0 à Montpellier 13:20 - Sepe Elye Wahi ouvre le score pour le Montpellier HSC (1-0) ! Le premier but de ce duel est signé Sepe Elye Wahi à la 20e minute dans cette 1e période ! Le duel bascule en faveur du Montpellier HSC au Stade de la Mosson. Les Lillois sont désormais contraints de réagir. 13:20 - Occasion pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC se procure une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux équipes disputent la 20e minute dans cette 1e mi-temps. 13:16 - Carton jaune pour Tiago Djalo (Lille OSC) Le directeur de jeu, Jerome Brisard, brandit un avertissement à Tiago Djalo, le joueur du Lille OSC. 13:16 - Le Lille OSC concède un coup franc très dangereux ! Le Montpellier HSC obtient un bon coup franc, dans les derniers mètres, qui pourrait lui permettre de marquer un but dans cette 1e période. Nous disputons la 16e minute de jeu au Stade de la Mosson. 13:12 - Occasion manquée pour le Lille OSC Le Lille OSC se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 13e minute de la partie. 13:12 - Tir cadré pour le Montpellier HSC Possibilité intéressante pour le Montpellier HSC : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens. 13:11 - Corner pour le Lille OSC Le Lille OSC se crée une opportunité de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son 0e corner de la partie, alors que nous atteignons la 12e minute à Montpellier. 13:08 - Jerome Brisard siffle un coup franc pour le Lille OSC L'arbitre vient d'offrir un 2e coup franc au bénéfice du Lille OSC. Les Montpelliérains comptent à ce stade autant de coups de pied arrêtés dans leurs stats. Le score est toujours de 0-0 dans ce match. 13:07 - Coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC obtient un coup franc dans cette 1e période, qui va être tiré dans quelques instants. Le score est toujours de parité dans ce match Montpellier - Lille, mais les Lillois semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 2 coup francs contre 1 tandis que nous arrivons à la 7e minute de jeu au Stade de la Mosson. 13:03 - Corner pour le Lille OSC C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Lille OSC, qui va avoir l’opportunité de de mettre la pression sur le Montpellier HSC et peut-être de de passer devant au tableau d’affichage (0-0). 13:01 - Coup franc en faveur du Lille OSC le Lille OSC s'apprête à tirer son premier coup franc dans ce match, à la 2e minute de jeu. Un coup franc tiré cette fois dans sa moitié de terrain et qui va lui permettre de repartir de l'avant. Le score est toujours de 0 à 0 dans ce début de rencontre. 13:00 - Coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC obtient son premier coup franc dans cette confrontation alors que nous jouons la 1e minute au Stade de la Mosson. Un coup franc frappé dans sa moitié de terrain et qui va lui permettre de rebâtir. 13:00 - Jerome Brisard lance la rencontre entre le Montpellier HSC et le Lille OSC au Stade de la Mosson ! Le match débute à Montpellier, où Jerome Brisard donne le coup d’envoi de Montpellier - Lille.

