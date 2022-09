"Brest - Strasbourg : les deux équipes se quittent dos à dos, ce qu'il faut retenir"

SB29 - RC Strasbourg. Le Stade Brestois et le RC Strasbourg restent sur un match nul, avec un score de 1 partout, dans cette confrontation de Ligue 1, ce dimanche 4 septembre 2022, au Stade Francis-Le Blé. Le résumé du choc.

16:50 - Pas de gagnant au Stade Francis-Le Blé (1-1) Le duel a été serré entre le Stade Brestois et le RC Strasbourg et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif au tableau d’affichage (1-1). Ainsi, le Stade Brestois a affiché un taux de possession de balle supérieur (58% - 42%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (4 contre 3).

16:50 - Un coup franc va permettre au RC Strasbourg de se dégager L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Strasbourgeois qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Brestois marquer un point à l'issue de cette occasion. On se dirige donc vers un nul alors que nous sommes dans le dernier quart d'heure de cette partie.

16:47 - L'arbitre siffle un coup franc contre le RC Strasbourg C'est le moment ou jamais de tuer le match pour le Stade Brestois, qui se voit attribuer un coup franc dans la moitié de terrain adverse dans ces ultimes minutes du match. Le score est toujours de 1 à 1 au Stade Francis-Le Blé.

16:47 - Corner pour le RC Strasbourg C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le RC Strasbourg, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de de faire évoluer la marque en sa faveur (1-1).

16:46 - Tentative avortée pour le Stade Brestois La tentative du Stade Brestois échoue de peu alors que nous atteignons la 90e minute de la rencontre.

16:46 - Tir cadré pour le RC Strasbourg Le RC Strasbourg pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche.

16:45 - Blessure de Matz Sels Matz Sels (RC Strasbourg) s'est blessé alors que nous jouons la 89e minute dans ce Brest - Strasbourg.

16:43 - Un coup franc va permettre au Stade Brestois de se dégager Le Stade Brestois gagne un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (1-1) dans cette 2e période. Un soulagement pour les Brestois à une poignée de minutes de l'issue de la rencontre !

16:42 - Coup franc pour le RC Strasbourg Le RC Strasbourg gagne un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (1-1) dans cette 2e période. Un soulagement pour les Strasbourgeois à quelques minutes de la fin du match !

16:41 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Stade Brestois Le Stade Brestois gagne un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être joué dans quelques secondes. Alors que le score est de parité, les Brestois semblent pourtant sur la défensive et commettent plus de fautes à ce stade, ayant concédé 14 coup francs contre 9 à leur bénéfice tandis que nous en sommes à la 86e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé.

16:39 - Changement pour le RC Strasbourg Ludovic Ajorque est remplacé par Kevin Gameiro à la 84e minute de jeu dans cette partie.

16:36 - L'arbitre siffle un coup franc contre le Stade Brestois Le RC Strasbourg gagne un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques instants. Nous atteignons la 81e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé. Et c'est visiblement le Stade Brestois qui commet le plus de fautes pour l'instant avec 14 coup francs concédés contre 8 à son bénéfice !

16:36 - Corner en faveur du Stade Brestois C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Brestois, qui va avoir la possibilité de mettre la pression sur le RC Strasbourg et peut-être de passer devant au tableau d’affichage (1-1).

16:35 - Le RC Strasbourg concède un coup franc très proche de ses buts ! Balle de but au Stade Francis-Le Blé ! Alors que nous sommes dans les dernières minutes de jeu, Bastein Dechepy siffle une faute contre les Strasbourgeois qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir éviter d'encaisser un pion. Un but serait évidemment fatal à ce moment de la rencontre.

16:35 - Carton jaune pour Ronaël Pierre Gabriel (RC Strasbourg) L'arbitre, Bastein Dechepy, brandit un carton jaune à Ronaël Pierre Gabriel, le joueur du RC Strasbourg.

16:34 - Un coup franc va permettre au RC Strasbourg de se donner de l'air Bastein Dechepy siffle un coup franc bienvenu en faveur des Strasbourgeois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Brestois inscrire un but à l'issue de cette occasion. Les deux équipes restent à égalité alors qu'on joue le dernier quart d'heure de cette rencontre.

16:32 - Changement pour le RC Strasbourg Bastein Dechepy signale un changement : Jean Eudes Aholou quitte l'aire de jeu et Adrien Thomasson entre en jeu pour le RC Strasbourg.

16:31 - Changement pour le Stade Brestois Bastein Dechepy signale un remplacement : Lilian Brassier quitte l'aire de jeu tandis que Jere Uronen fait son entrée pour le Stade Brestois.

16:31 - Corner en faveur du Stade Brestois C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Brestois, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de faire évoluer la marque en sa faveur (1-1).

16:29 - Corner en faveur du RC Strasbourg C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le RC Strasbourg, qui va avoir l’opportunité de de créer le danger dans la surface de réparation du Stade Brestois et pourquoi pas de de prendre l’avantage au score (1-1).

16:28 - Le Stade Brestois concède un coup franc très dangereux ! Voilà un coup franc très dangereux pour les Brestois alors que le score est toujours de parité ! Bastein Dechepy a sifflé ce 7e coup de pied arrêté en faveur du RC Strasbourg dans les 30 derniers mètres. Nous disputons la 73e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé.

16:27 - L'arbitre siffle un coup franc pour le RC Strasbourg Le RC Strasbourg obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) de prendre l'avantage dans cette 2e mi-temps. Nous disputons la 72e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé et il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.

16:24 - Coup franc pour le RC Strasbourg Bastein Dechepy siffle un nouveau coup franc pour le RC Strasbourg dans cette 68e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Brestois qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans ce duel.

16:20 - Un coup franc va permettre au RC Strasbourg de se dégager Le RC Strasbourg gagne un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (1-1) dans cette 2e période. Nous atteignons la 64e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé.