"Reims - Lens : les deux équipes finissent dos à dos, revivez les temps forts du match"

Le score est resté de parité (1-1) dans cette rencontre. Néanmoins, c’est le RC Lens qui a l’avantage des chiffres, en termes de possession de balle (65% - 35%) et au niveau du nombre de tirs cadrés (5 - 4). Cette supériorité ne s’est finalement traduité au tableau d’affichage ?

16:50 - Le Stade Reims va écarter le danger avec un coup franc

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Rémois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le RC Lens inscrire un but à l'issue de cette offensive. De quoi nourrir des regrets dans le dernier quart d'heure de cette confrontation.