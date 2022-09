"DIRECT. PSG - Juventus : buts en vidéo, notes... Le résumé vidéo"

PSG - Juventus. Malgré une première période aboutie, les joueurs du PSG ont eu du mal à conclure le match pour cette première journée de Ligue des champions ce mardi 7 septembre. Le résumé

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:54 - Neymar également à 8/10 Le Brésilien, toujours très remuant et auteur d'une passe décisive magnifique, récolte également un 8/10 pour ce PSG - Juventus de la part de L'Equipe.

09:37 - Rabiot : "Une première période difficile" "On a eu une première période difficile, surtout les 20 premières minutes, on les a regardés jouer. On a des regrets car on prend deux buts rapidement et ça change le match. En deuxième période on a montré un autre visage. Un peu amer car on a pas lâché, on a tenté de revenir et on aurait pu les mettre plus en difficulté" a analysé Adrien Rabiot après ce PSG - Juventus.

Regardez en direct la Ligue des champions avec RMC Sport et BeIn Sports avec notre offre partenaire juste ici

09:22 - Un 8/10 pour Mbappé Après sa belle prestation, surtout en première mi-temps avec un doublé avant un raté en seconde période alors que Neymar était seul, le Français a obtenu la meilleure note de la part de nos confrères de L'Equipe avec un 8/10.

09:12 - Le mea culpa de Galtier en vidéo Interrogé en zone mixte sur sa réaction polémique à propos des déplacement du PSG, le coach français a fait son mea culpa.

09:00 - "Du soulagement" pour Galtier "Il y a du soulagement. A partir du moment où le troisième but n’est pas en notre faveur… C’est une équipe forte dans la surface de réparation. On a fait une très belle première période. A partir du moment où on a pris ce but, on souffre. C’est toujours difficile de changer le cours de l’histoire, le PSG n’avait jamais battu la Juventus. Gagner dans la souffrance, ça permet de faire grandir l’équipe" a expliqué Christophe Galtier après la victoire du PSG face à la Juventus.

08:51 - La réaction d'Allegri "On a fait un bon match, mais il y a une petite amertume de ne pas avoir fait un résultat. Sur la fin, il aurait fallu être un peu plus lucides. C'est une occasion perdue. Il faut progresser. On sait qu'on a des progrès à faire, on y travaille. On attend aussi encore que quelques joueurs reviennent (de blessure, ndlr). On a souffert, mais la vitesse qu'ils ont, personne d'autre ne l'a. Quand tu joues contre ce type d'équipes, la difficulté c'est quand tu n'as pas la balle... On s'est un peu endormis en première mi-temps mais on a eu plus de caractère en seconde période et McKennie nous a apporté des jambes et de la force" a expliqué le technicien italien après la rencontre.

06/09/22 - 23:40 - Merci et bonne soirée à tous Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour cette victoire du PSG contre la Juventus en ouverture de la saison européenne. Coupe du monde oblige, le calendrier de la Ligue des Champions a été resserré et il ne faudra pas attendre deux mais une semaine pour assister à la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain ira dans huit jours en Israël pour défier le Maccabi Haïfa au Sammy Ofer Stadium.

06/09/22 - 23:35 - Galtier : "Une victoire importante" "Il y a du soulagement. Nous avons fait une première période de grande qualité, même si nous avons concédé une occasion. A partir du moment où on a pris le but, on a souffert et cela a redonné espoir à l'adversaire. C'est une victoire importante. Le PSG n'avait jamais gagné contre la Juventus (8 défaites et 2 nuls). Nous avons gagné dans la difficulté, et gagner dans la difficulté fait grandir une équipe", a relevé un Christophe Galtier lucide sur la performance de ses joueurs mais satisfait du résultat final pour cette première journée de Ligue des Champions, contre un adversaire, qui il l'a rappelé n'avait jamais réussi au PSG.

06/09/22 - 23:31 - Benfica aussi vainqueur Dans l'autre match du Groupe H, le Benfica Lisbonne s'est défait du Maccabi Haïfa. A domicile, les Portugais l'ont emporté 2 buts à 0 avec une passe décisive et un but magnifique de Grimaldo. Ce succès leur permet de prendre la tête du groupe devant le PSG, à la différence de but.

06/09/22 - 23:15 - Un Paris à deux visages assure l'essentiel Que retenir d'une soirée qui avait si bien commencé et qui se finit certes par une victoire mais aurait pu tourner au vinaigre dans un deuxième acte bâclé. Car si Paris a assuré l'essentiel en dominant la Juventus Turin au Parc des Princes, il aura montré un double visage qu'on ne lui connaissait pas cette saison. Un double visage inquiétant laissant entrevoir de nouvelles failles, après celles mises au jour par l'engagement monégasque. Cette fois, le PSG a montré une forme de suffisance, se laissant endormir par un adversaire bien inférieur mais redoutable quand il s'agit de tuer le rythme d'une rencontre qui lui échappe. En effet, pendant près d'une demi-heure, le club turinois a eu le tournis, comme tant d'autres avant lui. Dans un stade enchanté de retrouver l'air de la Ligue des Champions, les Parisiens n'ont pas fait de manière pour saluer la Vieille Dame. A peine 5 minutes de jeu et Neymar d'une louche délicieuse servait Mbappé dans la surface. Ce dernier, en sale garnement qu'il est, ajustait Perin d'une volée croisée parfaite. Un premier éclair suivi d'un second au bout d'une action splendide à une touche de balle avec Verratti puis Hakimi, conclut de l'autre côté, à droite, d'une autre volée croisée. Sans forcer son talent, le PSG avait juste eu à accélérer quand il le voulait pour étourdir une Vielle Dame qui faisait atrocement son âge, à l'image de Cuadrado, dépassé sur le côté droit, ou Bonucci, à court de rythme. On se disait alors que l'addition allait encore se corser, pour atteindre le tarif maison mais voilà, Paris a des failles. Inexplicablement, les Parisiens sont revenus des vestiaires sans envie, comme si le plus dur avait été fait et qu'il suffisait de contrôler. Les courses se faisaient moins nombreuses, les choix moins justes et dans cette bouillie la Juventus s'amusa à semer le trouble. Une première alerte sur une tête décroisée de Vlahovic, bien sortie par Donnarumma, décisif comme en première période quand il détourna une tête à bout portant de Milik, précéda l'inévitable. Sur un corner joué à deux, McKennie passait au-dessus de Nuno Mendes et coupait un centre de Kostic, mal apprécié par le portier italien et Marquinhos, et ramenait les siens à un portée. Neymar et Mbappé eurent l'occasion de faire le break mais rien n'y fit et la menace perdura jusqu'à la fin dans une seconde période étrange où Paris se sera fait endormir. Jamais encore cette saison, le PSG n'avait affiché ce visage, lui qui s'était montré conquérant et vertueux dans l'engagement. Un premier avertissement sans frais qui ne doit pas occulter toutefois que les champions de France ont gagné. Il faut parfois se contenter de l'essentiel, gagner sans flamboyance mais gagner. Ce n'est jamais simple de lancer sa saison en Ligue des Champions. On retiendra que Paris et Mbappé l'ont fait.

06/09/22 - 23:03 - Vitinha : "Continuer à nous améliorer" "Nous étions meilleurs en première période et nous devons être capables de faire mieux sur l'ensemble. En seconde période, nous aurions dû mieux contrôler le jeu mais il ne faut pas y accorder trop d'importance. Nous avons gagné et nous devons nous continuer à nous améliorer", a expliqué Vitinha, qui n'a pas voulu s'attarder sur les manques du soir du PSG.

06/09/22 - 23:00 - Mbappé : "Content de gagner le match" "Il y a une différence entre la première et la deuxième mi-temps. On savait qu'on avait encore quelques lacunes à travailler mais nous sommes contents de gagner le match. On sait où va", a réagi à chaud Mbappé, conscient des insuffisances actuelles du PSG mais heureux d'avoir pu offrir la victoire à son équipe avec son doublé.

06/09/22 - 22:59 - City, dernier bourreau parisien Le Paris Saint-Germain disputait seulement son troisième match à domicile de la saison. S’il a concédé 3 nuls sur ses cinq dernières réceptions, le PSG n'a plus été battu au Parc des Prince depuis le 28 avril…2021 et la venue de Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions (1-2), soit une série de 27 matches consécutifs, toutes compétitions confondues (24 victoires et 3 nuls).

06/09/22 - 22:51 - Le PSG assure l'essentiel à domicile (2-1) ! Grâce à un doublé de Mbappé, toujours aussi déterminant et décisif, le Parsi Saint-Germain s'impose pour la première fois de son histoire contre la Juventus Turin et commence bien sa campagne en Ligue des Champions (2-1). Tranchant en première période, le PSG s'est toutefois fait peur au retour des vestiaires dans un second acte où il a perdu son allant, endormi par une Vieille Dame limitée mais roublarde. Plus de peur que de mal dans une soirée où on retiendra avant tout la victoire.

06/09/22 - 22:51 - Paris en gestion Les Parisiens font circuler le ballon et gèrent les dernières secondes dans les 30 derniers mètres de la Juventus Turin. La fin du match et la victoire sont proches.

06/09/22 - 22:50 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans ce premier match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin.

06/09/22 - 22:48 - Neymar tarde trop Neymar mène le contre parisien mais plutôt que de donner dans la profondeur à Mbappé, il attend, porte le ballon jusqu'aux abords de la surface pour fixer la défense adverse. Il sert finalement le Français mais ce dernier est signalé hors-jeu. Sans regret puisqu'il n'avait pas trompé Perin.

06/09/22 - 22:48 - Perin s'interpose devant Neymar Magnifique parade de Perin qui repousse des jambes une reprise de volée puissante de Neymar au point de penalty.

06/09/22 - 22:46 - Verratti sur le banc Troisième changement pour le Paris Saint-Germain avec le remplacement de Verratti par Renato Sanches. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Côté turinois, Rabiot sort aussi, sous les sifflets, au profit de Kean, ancien parisien lui aussi.

06/09/22 - 22:45 - Neymar tire au-dessus A 20 mètres, légèrement sur la droite, Neymar enroule au-dessus du mur mais son ballon ne redescend pas et n'inquiète pas Perin.

06/09/22 - 22:44 - Soler obtient un coup franc A 20 mètres, Soler hérite du ballon dos au but et obtient une faute de Rabiot, impatient dans son dos. Bon coup franc pour le PSG.

06/09/22 - 22:42 - Messi sort A 6 minutes de la fin du temps réglementaires, Messi quitte la pelouse. L'Argentin est remplacé par Carlos Soler, qui vit ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain, lui qui est arrivé dans les dernières heures du mercato depuis Valence.

06/09/22 - 22:39 - Frayeur sur le but parisien Le PSG s'est une fois de plus fait très peur dans cette seconde période. Sur un centre venu de la droite, Mukiele se troue. Kostic en profite et donne en retrait à Locatelli. Ce dernier contrôle aux 6 mètres mais glisse au moment d'armer. Donnarumma réalise une première parade, puis une seconde alors que l'Italien s'est arraché pour sauver la sortie de but pour un nouveau centre. Grosse frayeur pour le PSG, pas à l'abri d'un retour turinois.

06/09/22 - 22:37 - Deux changements pour le PSG Les deux premiers changements du PSG interviennent à la 78ème minute. Christophe Galtier rappelle sur le banc Vitinha, moins en vue dans le second acte, et Hakimi afin de lancer sur le terrain Danilo et Mukiele.