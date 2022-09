"DIRECT. PSG - Juventus : suivez le match en live"

Sur un centre de Cuadrado, venu de la droite, Milik prend le dessus sur un Ramos en retard et place sa tête à bout portant. Donnarumma a un bon réflexe et empêche l'ancien marseillais d'égaliser. Grosse frayeur pour le PSG.

Outre la Super Coupe de l'UEFA en 1997 où la Juventus Turin s'était baladée, les rencontres entre Parisiens et Turinois ont toujours été serrés et si les Italiens l'ont presque toujours emporté, cela n'a jamais été par plus d'un but d'écart.

Le destin s'était fait facétieux pour Angel Di Maria et Leandro Paredes. Débarqués à Turin cet été, les deux Argentins se faisaient une joie de retrouver leurs anciens partenaires, ce mardi soir, pour le premier match du Groupe H. Si Paredes figure bien dans le groupe turinois comme Adrien Rabiot et Moses Kean, eux aussi passés par le PSG, ce n’est pas le cas de Di Maria, touché au mollet ce week-end.

Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin se sont affrontés à 10 reprises dans leur histoire commune depuis 1983. Et c'est peu dire que le club turinois ne réussit pas aux Parisiens, puisque par huit fois ils ont mordu la poussière, pour seulement deux nuls. Jamais le club de la capitale n’a dominé son rival bianconeri.

20:16 - La composition de la Juventus Turin

Pour affronter le PSG au Parc des Princes en Ligue des Champions, la Juventus Turin se déploie en 3-5-2 avec Bonucci pour garder son axe central. Le capitaine est accompagné en défense de Bremer et Danilo. Au milieu, les anciens Parisiens Paredes et Rabiot sont titulaires en compagnie de Miretti. Cuadrado et Kostic auront la charge d'animer les couloirs. Enfin devant, Vlahovic et Milik sont associés. Aucune surprise non plus donc du côté de Massiliano Allegri.