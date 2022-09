"PSG - Juventus : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match"

PSG - Juventus. Impeccable depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain entame sa campagne européenne à domicile contre la Juventus Turin. Une rencontre synonyme de retrouvailles et de passé à solder. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le PSG et la Juve, en direct commenté.

Chaque saison, c'est le même refrain, celui d'un été porteur de renouveau et de rêves de conquête au printemps suivant. Voilà près de 10 ans que l'air résonne à Paris, dix ans d'attentes qui auront vu bien plus d'espoirs gâchés que belles histoires. Car si en une décennie, le PSG est devenu l'incontestable roi de France, l'Europe et la Ligue des Champions se refusent toujours. Pour autant, la motivation parisienne ne s'érode pas, au contraire, celle-ci gagne en force et s'affirme avant de lancer cette nouvelle campagne à domicile contre la Juventus Turin, cador européen. D'autant que ce début de saison dessine un changement.

"Confiant dans notre capacité à jouer pour gagner"

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier, coïncidence ou non, prise de conscience ou non, le PSG a changé de visage, comme ses joueurs. Le sérieux, l'implication et le jeu sont devenus les maîtres mots d'un effectif qui semble enfin avoir trouvé son équilibre et sa meilleure expression. En 6 matches toutes compétitions confondues, les Parisiens ont fait étalage de leurs nouvelles armes. Son pressing haut étouffe, son milieu ratisse et distribue et son attaque détruit (28 buts inscrits). Le symbole de ce renouveau se nomme Neymar, passé de presque "indésirable", invité à partir, à indispensable par son volume de jeu, sa vision (6 passes décisives en Ligue 1) et son réalisme (7 buts en Ligue 1). A ses côtés, Mbappé et Messi sont au diapason, pour donner le tournis à leurs adversaires.

Des premiers matches qui donnent beaucoup de confiance et de certitudes quant à la voie empruntée. "Je suis confiant sur notre capacité à jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir certains repères. Il faudra insister sur notre animation offensive pour créer le plus de danger possible", soutient Galtier, qui a su fédérer autour de son projet. L'ancien technicien niçois ne révolutionner rien face à la Juventus, bien au contraire. Mieux, il pourra compter sur son équipe type et notamment Vitinha. Débarqué de Porto cet été, le Portugais s'est imposé naturellement au milieu à côté de Verratti et découvrira la C1 ce soir, lui qui était incertain après sa sortie prématurée à Nantes.

Aucune victoire contre la Juventus

Un renfort qui ne sera pas de trop face à un adversaire qui s'il a perdu de sa superbe, n'a jamais réussi aux Parisiens. En 10 rencontres, jamais le PSG n'a battu la Vieille Dame, et reste sur le souvenir d'une humiliation en Super Coupe de l'UEFA en 1997 (2-9 sur l'ensemble des deux matches). Galtier le sait et se méfie. "On dit cette équipe en difficulté mais elle est invaincue en Serie A, n'a concédé que deux buts. C'est une équipe difficile à manœuvrer. On revient aussi sur ces fameuses transitions où la Juve est très forte, avec des joueurs de qualité qui vont vite dans la profondeur", prévient-il. A l'image d'un Vlahovic que la défense parisienne devra surveiller de près, comme Milik, point d'ancrage devant et bien connu de tous depuis son passage à Marseille.

En revanche, la menace ne viendra pas de Di Maria. L'Argentin s'est blessé au mollet le week-end dernier et a déclaré forfait. Il ne retrouvera donc pas ses anciens coéquipiers à la différence de Paredes et Rabiot, tous deux annoncés titulaires, pour un match à la saveur particulière. Et pas que pour les anciens parisiens d'ailleurs. "Ce sera un beau match compliqué, nous devons l'aborder avec le bon plaisir. On rêvait de jouer ce genre de match étant enfant, il va falloir tenir le ballon et chasser l'adversaire comme quand on était petit", se régale d'avance le capitaine bianconeri Leonardo Bonucci. Un constat partagé par son entraîneur qui sait la difficulté qui attend les siens. "Il va falloir être bon pour les limiter quand ils ont le ballon et surtout quand on l'a", avance Massimiliano Allegri.

Pour l'heure, seul Monaco a trouvé le moyen d'enrayer la belle mécanique parisienne, sans toutefois lui faire mordre la poussière (1-1). Et Paris a bien l'intention que cela ne change pas. Une nouvelle saison européenne commence, il entend rêver en grand, en très grand.

