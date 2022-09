"Bruges - Bayer Leverkusen : le FC Bruges s'impose d'un petit but (1-0), les temps forts du match"

A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit légèrement à l’avantage du FC Bruges (51% contre 49% pour Bayer Leverkusen ), qui termine avec l’avantage au score (1-0). Pourtant, c'est le Bayer Leverkusen qui s'est créé le plus d’opportunités avec 4 tirs cadrés, contre 3 pour FC Bruges.

Un joueur du Bayer Leverkusen est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 90e minute de jeu dans ce match.

Quel coup franc précieux pour le Bayer Leverkusen ! Alors que nous sommes dans les ultimes minutes de la partie au Stade Jan Breydel, Irfan Peljto siffle une faute contre les Brugeois qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir éviter de se faire reprendre. Un nouveau but réduirait leurs efforts à néant à ce moment du match.

Le FC Bruges gagne un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques secondes. Nous disputons la 90e minute de jeu au Stade Jan Breydel. Les Allemands courrent après le ballon et multiplient les fautes pour le moment avec 19 coup francs concédés contre 5 depuis le début du duel.

Irfan Peljto siffle un hors-jeu contre le Bayer Leverkusen, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le FC Bruges et 6 hors-jeux pour le Bayer Leverkusen.

Irfan Peljto mentionne un hors-jeu à l'encontre du Bayer Leverkusen, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le FC Bruges et 5 hors-jeux pour le Bayer Leverkusen.

Un joueur du Bayer Leverkusen est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se relancer. Nous disputons la 77e minute de jeu dans cette rencontre.

Après avoir fait appel à la VAR, Irfan Peljto fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Bayer Leverkusen. Le score reste inchangé au Stade Jan Breydel (1-0) !

22:30 - Irfan Peljto fait appel à la VAR pour un potentiel but !

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Irfan Peljto a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.