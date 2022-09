"Bruges - Bayer Leverkusen : la VAR prive les Allemands d'un but ! Le match en direct"

Irfan Peljto siffle un hors-jeu contre le Bayer Leverkusen , dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le FC Bruges et 6 hors-jeux pour le Bayer Leverkusen.

Irfan Peljto mentionne un hors-jeu à l'encontre du Bayer Leverkusen, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le FC Bruges et 5 hors-jeux pour le Bayer Leverkusen.

Un joueur du Bayer Leverkusen est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se relancer. Nous disputons la 77e minute de jeu dans cette rencontre.

Après avoir fait appel à la VAR, Irfan Peljto fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Bayer Leverkusen. Le score reste inchangé au Stade Jan Breydel (1-0) !

22:30 - Irfan Peljto fait appel à la VAR pour un potentiel but !

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Irfan Peljto a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.