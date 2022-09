"Atlético - Porto : l'Atlético Madrid pas mal parti pour le moment"

Szymon Marciniak donne son accord pour un changement : Evanilson est rappelé sur le banc de touche et Toni Martinez fait son apparition pour le FC Porto.

Szymon Marciniak donne son accord pour un remplacement : Alvaro Morata fait sa sortie et Mario Hermoso entre en jeu pour l'Atlético Madrid.

Le FC Porto croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

22:21 - L'arbitre siffle un coup franc contre l'Atlético Madrid

Le FC Porto gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de marquer un but dans cette 2e période. Nous disputons la 62e minute de jeu au Civitas Metropolitano et le score est toujours de parité.