"Barcelone - Plzen : le Viktoria Plzen pas loin de l'humiliation"

Barça - Viktoria Plzen. Et de 5 ! Les Barcelonais ont inscrit un nouveau but à la 71e minute, au Camp Nou, face au Viktoria Plzen. Ça sent le roussi pour les Tchèques. Suivez le match de Ligue des Champions UEFA en direct.

En direct

22:40 - Changement pour le FC Barcelone Franck Kessie cède sa place à Pablo Torre Carral à la 81e minute de jeu dans cette partie. 22:38 - Changement pour le Viktoria Plzen Lawrence Visser donne son accord pour un remplacement : Adam Vlkanova fait sa sortie alors que Ales Cermak entre en jeu pour le Viktoria Plzen. 22:38 - Changement pour le Viktoria Plzen Jan Sykora est remplacé par Vaclav Pilar à la 78e minute de jeu dans ce match. 22:38 - Changement pour le Viktoria Plzen Lawrence Visser signale un changement : John Mosquera fait sa sortie et Erik Jirka fait son entrée pour le Viktoria Plzen. 22:35 - Tentative avortée pour le Viktoria Plzen Le Viktoria Plzen se montre dangereux mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 76e minute de la rencontre. 22:35 - Tir cadré pour le FC Barcelone Le FC Barcelone pense trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche. 22:35 - Corner pour le FC Barcelone Le FC Barcelone se crée une opportunité intéressante de faire le break (5-1) en obtenant à l’instant son 10e corner du match, qui va être frappé dans quelques instants. 22:34 - Changement pour le FC Barcelone Ousmane Dembélé est remplacé par Memphis Depay à la 75e minute de jeu dans ce Barcelone - Plzen. 22:34 - Changement pour le FC Barcelone Lawrence Visser donne son accord pour un changement : Pedri est rappelé sur le banc de touche tandis que Gavi fait son apparition pour le FC Barcelone. 22:33 - Occasion manquée pour le FC Barcelone La tentative du FC Barcelone est manquée de peu alors que nous atteignons la 74e minute de la rencontre. 22:33 - Tir cadré pour le Viktoria Plzen Situation intéressante pour le Viktoria Plzen : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager. 22:30 - Ferran Torres inscrit un nouveau but pour le FC Barcelone (5-1) ! Le score est de 5-1 dans ce Barcelone - Plzen ! Ferran Torres s'illustre à la 71e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Barcelonais ! 22:30 - Occasion pour le FC Barcelone Belle opportunité pour le FC Barcelone alors que nous en sommes à la 71e minute au Camp Nou. 22:29 - Tentative avortée pour le Viktoria Plzen La tentative du Viktoria Plzen échoue de peu alors que nous atteignons la 70e minute de la rencontre. 22:29 - Tir cadré pour le FC Barcelone Possibilité intéressante pour le FC Barcelone : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager. 22:27 - Robert Lewandowski inscrit un nouveau but pour le FC Barcelone (4-1) ! Nouveau but marqué par Robert Lewandowski à la 67e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Barcelonais décollent et ont désormais 3 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Camp Nou ! Le Viktoria Plzen court à sa perte dans ce match de Ligue des Champions UEFA. 22:27 - Occasion pour le FC Barcelone Belle occasion pour le FC Barcelone alors que nous jouons la 67e minute à Barcelone. 22:25 - Changement pour le Viktoria Plzen Lawrence Visser donne son accord pour un changement : Tomas Chory quitte l'aire de jeu tandis que Fortune Akpan Bassey fait son apparition pour le Viktoria Plzen. 22:25 - Changement pour le FC Barcelone Ansu Fati est remplacé par Ferran Torres à la 65e minute de jeu dans cette rencontre. 22:22 - Carton jaune pour Vaclav Jemelka (Viktoria Plzen) Vaclav Jemelka, le joueur du Viktoria Plzen, hérite d' un avertissement à la 62e minute, dans cette 2e mi-temps. 22:21 - Le FC Barcelone obtient un coup franc à proximité de la surface ! Le FC Barcelone bénéficie d'un 7e coup franc très intéressant, dans les 30 derniers mètres, qui pourrait bien lui permettre de prendre encore une longueur d'avance dans cette 2e mi-temps. Nous jouons la 62e minute de jeu au Camp Nou. 22:17 - L'arbitre siffle un coup franc contre le FC Barcelone Le Viktoria Plzen gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 6 coup francs partout entre le FC Barcelone et le Viktoria Plzen, tandis que nous jouons la 58e minute de jeu au Camp Nou. 22:16 - La VAR ne voit pas de faute Après avoir consulté la vidéo à la suite d'un geste litigieux, Lawrence Visser rend sa décision définitive : pas de carton rouge pour le Viktoria Plzen. 22:16 - Lawrence Visser demande la VAR ! Se dirige-t-on vers une expulsion ? Lawrence Visser a un doute sur une action litigieuse du Viktoria Plzen et fait appel à la VAR. 22:15 - Carton jaune pour Tomas Chory (Viktoria Plzen) Tomas Chory, le joueur du Viktoria Plzen, hérite d' un avertissement à la 56e minute, dans cette 2e mi-temps. LIRE PLUS

