"FOOT. Inter - Bayern : les Bavarois font le break, suivez le match en direct"

Julian Nagelsmann procède à deux changements dans cet Inter - Bayern avec les entrées de Gnabry et Upamecano qui remplacent Coman et De Ligt.

Simone Inzaghi tente le tout pour le tout dans cet Inter - Bayern avec quatre changements. De Vrij, Dimarco, Darmian et Correa remplacent Dumfries, Gosens, Bastoni et Skriniar.

Les Bavarois font le break dans cet Inter - Bayuern après un mouvement collectif exceptionnel conclut malencontreusement par D'Ambrosio dans ses propres cages. Leroy Sané est encore une fois le dernier joueur du Bayern à avoir touché le ballon avant le but.

Leroy Sane marque contre son camp et offre un point au Bayern Munich à la 66e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! 0 à 2 dans ce Inter - Bayern au Giuseppe Meazza.

André Onana, irréprochable jusqu'ici dans cet Inter - Bayern, commet une grosse erreur de main sur un centre et est sauvé par son poteau.

L'ancien Parisien prend sa chance après avoir repiqué dans l'axe mais la défense interiste et Skriniar dévie le ballon en corner. Les Bavarois tentent de faire le break sur contre dans cet Inter - Bayern.

Le défenseur de l'inter intervient dans sa surface et concède un corner alors que les siens étaient en difficulté.

Depuis le début du deuxième acte de cet Inter - Bayern, les visiteurs sont obligés de défendre et subissent les offensives des Italiens.

Les Italiens sont bien revenus dans cet Inter - Bayern et se procurent des occasions. Edin Dzeko frappe depuis le point de pénalty mais le Bosnien axe trop son ballon et Neuer est sur la trajectoire.

22:03 - Pas de changements à la pause

On prend les mêmes et on recommence dans cet Inter - Bayern. Aucun des deux entraineurs n'a fait de changement.