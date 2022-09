"Inter - Bayern : horaires, compos probables... Les infos du match"

INTER - BAYERN. Découvrez toutes les informations de ce choc du groupe C de la Ligue des champions entre l'Inter Milan et le Bayern Munich qui se déroule ce mercredi 7 septembre à 21h.

L'Inter retrouve le Bayern dans le remake de la finale de la Ligue des champions de 2010 où les Italiens s'étaient imposés (2-0). Mais c'était il y a 12 ans maintenant. Depuis les rapports de force se sont inversés où l'Inter affronte les Munichois juste après une défaite dans le derby de Milan ce week-end (2-3). En championnat, les Interistes ont remporté toutes leurs rencontres à domicile ce qui pourrait les rassurer avant d'affronter l'équipe de Julian Nagelsmann. "Sadio Mané à une intensité incroyable qui est cruciale tant offensivement que défensivement", a prévenu Simone Inzaghi qui semble craindre l'international sénégalais.

De son côté, le Bayern Munich semble arriver avec plus de confiance que leur adversaire. Malgré un nul sur la pelouse du surprenant Union Berlin ce week-end (1-1), les Munichois restent sur un bilan incroyable sur la scène européenne face à des équipes italiennes. Sur les 10 dernières confrontations ils ont remporté huit victoires et concédé deux fois le nul. Cela s'ajoute aux 17 victoires sur les 18 derniers matchs de poules joués en Ligue des champions. "On sait que le premier match n'est pas décisif dans le groupe, mais on veut quand même bien commencer. L'Inter est un adversaire intéressant dans un groupe très relevé. Nous ne pouvons pas nous permettre de montrer la moindre faiblesse", a déclaré Julian Nagelsmann.

A quelle heure débute le match Inter - Bayern ?

Le match Inter - Bayern débutera à 21h. Il se déroulera dans le mythique stade de Milan, San Siro.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Inter - Bayern ?

Bein Sports 1 diffusera cet Inter - Bayern. Le Français Clément Turpin sera l'arbitre de cette alléchante rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Inter - Bayern ?

La seule diffusion streaming pour cet Inter - Bayern se trouvera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faudra disposer d'un abonnement pour y avoir accès.

Quelles compositions probables pour Inter - Bayern ?

Simone Inzaghi devra composer sans un élément important de son effectif. En effet, Romelu Lukaku est absent pour cause de blessure. Lautaro Martinez sera probablement accompagné d'Edin Dzeko sur le front de l'attaque. Voici le onze de départ probable des Nerazzurri : Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco - Martinez, Dzeko.

En face, Julian Nagelsmann devrait pouvoir compter sur un groupe au complet et mettre en place son 4-2-3-1 avec Sadio Mané en pointe. Voici la compo probable des Allemands : Neuer - Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies - Sabitzer, Kimmich - Coman, Musiala, Sané - Mané.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Inter - Bayern ?

Le Bayern est le favori face à l'Inter selon les bookmakers. Sur Betclic, les Bavarois sont à 1,83, le nul à 4,15 et la victoire de l'Inter à 4,05. Sur Winamax, l'Inter est aussi à 4,05 mais le nul est à 4,10 et la victoire bavaroise à 1,82.