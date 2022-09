"Tottenham - OM : compositions, heure, chaîne TV... les infos du match"

Tottenham Hotspur FC - OM. Pour son retour en Ligue des Champions, l'OM se déplace à Londres pour affronter le Tottenham d'Hugo Lloris à 21 h ce soir. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Tottenham Hotspur FC et l'OM, en direct commenté.

Après un excellent début de saison en Ligue 1, l'OM d'Igor Tudor démarre sa campagne en Ligue des Champions face à Tottenham. Soucieux de laisser derrière lui sa dernière campagne désastreuse, le club phocéen a un beau coup à jouer dans un groupe composé de Francfort et du Sporting. Pour autant, le calendrier a placé la rencontre la plus compliquée en tout premier avec ce déplacement à Londres. Enfin, le coach de l'OM ne pourra pas compter sur Alexis Sanchez, recrue phare du mercato, mais suspendu pour cette première rencontre de Ligue des Champions. Du côté de Tottenham, les joueurs d'Antonio Conte s'avancent avec beaucoup de sérénité dans un groupe à leur portée. Troisième de Premier League, les Londoniens sont en grande forme et comptent bien frapper un grand coup ce soir. C'est aussi une rencontre spéciale pour leur technicien italien, qui retrouve son coéquipier sur le banc adverse : " Igor est un ami et nous avons joué ensemble à la Juve de nombreuses années. C'est vraiment un bon gars, je suis très heureux de le voir sur le banc d'un club européen important. Il fait vraiment du bon boulot, il aime beaucoup travailler et son équipe a les idées très claires. Je lui souhaite le meilleur, pour lui et pour Marseille. À part pour les deux matches face à nous ",

A quelle heure débute le match Tottenham - OM ?

Le match entre Tottenham et l'OM démarre à 21 heures ce mercredi 7 septembre au Tottenham Hotspur Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tottenham - OM ?

Pour son retour en Coupe d'Europe, l'OM sera à l'affiche sur les deux chaînes de la Ligue des Champions, à savoir sur Canal+ et RMC Sport 1

Quelle diffusion streaming pour le match Tottenham - OM ?

Cette rencontre entre l'OM et Tottenham est à suivre sur MY Canal mais aussi sur SFR TV avec un abonnement à RMC Sport

Quelles compositions probables pour Tottenham - OM ?

Invaincu depuis le début de la Ligue 1, l'OM se déplace en Angleterre avec le plein de confiance. Pour autant, Tudor ne pourra pas compter sur Alexis Sanchez, suspendu pour cette première journée de Ligue des Champions :

La compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Suarez, Gerson.

La compo probable de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Richarlison, Kane, Son.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tottenham - OM ?

Pour les bookmakers, les Anglais de Tottenham sont les grandissimes favoris de la rencontres et un succès à domicile vaut 1,50. Un nul est coté à 4,50 tandis qu'une victoire surprise de l'OM est estimé à 5,50.