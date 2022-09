"PSG - Brest : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du match"

PSG - Brest. Paris reçoit le Stade Brestois au Parc des Princes pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à PSG - Brest.

Un petit break avant une nouvelle salve européenne. Quatre jours après sa première victoire en Ligue des Champions (2-1) face à la Juventus de Turin, le PSG reçoit Brest au Parc des Princes pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Après la belle copie rendue à domicile face aux Turinois, les hommes de Christophe Galtier, leaders du championnat avec cinq victoires et un match nul en six journées, veulent continuer leur série face à un adversaire plus modeste. Le Stade Brestois, 17e au classement et premier relégable.

Les hommes de Michel de Zakarian ont connu un début d’exercice compliqué. Les Brestois ont connu une très lourde défaite (7-0) face à Montpellier. Un gros coup dur qui a plombé le moral de Brest qui se retrouve aujourd’hui déjà dans la zone rouge avec cinq points en six journées. Ils restent toutefois sur un match nul encourageant face à Strasbourg, intraitable à domicile. Cette rencontre PSG - Brest sera à suivre en direct à partir de 16h00.

A quelle heure débute le match PSG - Brest ?

Le coup d’envoi de cette rencontre PSG - Brest sera donné à 17h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Brest ?

L’unique diffuseur de ce match PSG - Brest comptant pour la 7e journée de Ligue 1 est Amazon Prime. Pour suivre la rencontre, vous devrez donc souscrire à un abonnement à la plateforme payante.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Brest ?

Cette opposition entre le PSG et Brest est disponible en streaming. Si vous voulez suivre le match sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il vous suffit de vous abonner à Amazon Prime. Vous pourrez ainsi suivre la rencontre sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour le PSG et Brest ?

Christophe Galtier peut compter sur un effectif au complet. Il pourrait même être tenté de faire tourner son onze de départ en vue de la rencontre de Ligue des Champions face au Maccabi Haifa. Une chose est sûre, il ne compte pas sur Mauro Icardi, toujours écarté du groupe et à la recherche d’un club. En revanche, l’entraîneur parisien pourra, pour la première fois depuis le coup d’envoi de la saison, s’appuyer sur sa recrue espagnole Fabian Ruiz. En face, Michel der Zakarian pourra compter sur Lees-Melou, arrivé cet été de Norwich et auteur de son 2e pion de la saison face à Strasbourg. Il ne pourra pas aligner Mounié (blessé). Quant à Fadiga, Del Castillo et Le Douaron, ils sont tous les trois incertains.

Le XI du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Mukiele, Renato Sanches, Verratti, Bernat- Messi, Mbappé, Neymar.

Le XI de Brest : Bizot - Duverne, Hérelle, Dari, Brassier - Belkebla, Magnetti - Honorat, Lees-Melou, Belaïli - Slimani.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Brest ?

Leader du championnat avec 5 victoires et un match nul en 6 rencontres de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est logiquement ultra favori pour s’imposer face au Stade Brestois au Parc des Princes. La cote d’un succès des Rouge et Bleu oscille entre 1.03 (Zebet) et 1.07 (Bwin). Les amateurs de matchs nuls sont servis puisque la cote d’une égalité entre les deux formations est à 12.00 sur Netbet et 14.00 chez PMU Sport. Enfin, ceux qui voient le Stade Brestois créer la surprise à Paris se frottent les mains. La cote d’un succès de Brest est à 25 chez Winamax et 26 chez Unibet.