"PSG - Brest : un petit Paris s'impose grâce à Neymar, le résumé du match"

19:15 - Le résumé du match

Ce samedi, Paris retrouvait la Ligue 1 après sa première victoire de la saison en Ligue des Champions face à la Juventus Turin. A domicile, les Parisiens recevaient le Stade Brestois, 17e au classement et auteurs d'un début de saison compliqué. Sans surprise, le début de rencontre est favorable aux Parisiens. Portés par un trio Messi - Neymar - Mbappé toujours aussi redoutable, les Rouge et Bleu multiplient les actions chaudes avant de logiquement trouver le chemin des filets. Sur un bon ballon de Messi, Neymar enchaîne parfaitement contrôle du droit - frappe croisée du gauche pour s'offrir son 8e but de la saison (30e). Une réalisation synonyme de record puisque le Parisien est devenu grâce à ce but, le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 110 buts. À la pause, Paris compte un but d'avance. Un court avantage que les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à creuser au retour des vestiaires. Dans le second acte, les Parisiens ronronnent et baissent d'intensité. Bousculé par les Brestois, Kimpembe offre un penalty aux hommes de Der Zakarian après une faute sur Fadiga. Islam Slimani prend ses responsabilités mais sa tentative est repoussée par Gianluigi Donnarumma (71e). Les Bretons peuvent nourrir des regrets, les Parisiens remercier leur gardien. Score final 1-0, Paris s'en sort bien et retrouve sa place de leader.