"OM - Lille : horaires, compositions, chaîne TV... les infos du match"

OM - LILLE. Après avoir concédé sa première défaite de la saison face à Tottenham, l'OM se doit de rebondir avec la réception de Lille, comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'OM et le LOSC, en direct commenté.

Après avoir goûté aux joies de la Ligue des Champions, l'OM enchaîne directement avec un choc face à Lille. Invaincu en Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor auront fort à faire face à des Nordistes, auteur d'un bon début de saison sous la houlette de Paulo Fonseca. Conscient de la dépense d'énergie fournie face à Tottenham, le technicien de l'OM va procéder à quelques changements dans son onze de départ : "Il y aura quelques changements demain, ce n'est pas possible de jouer avec les mêmes onze joueurs tous les trois jours. Mais l'équipe aligné sur le terrain sera la plus forte"

Une semaine après sa belle victoire obtenue à Montpellier, le LOSC se déplace de nouveau dans le sud de la France pour y affronter l'OM. Actuellement sixième du championnat, Lille compte bien jouer les premiers rôles cette saison notamment avec l'aide de son attaquant Jonathan David, auteur de 4 buts : ''On essaye de progresser, d'aller de l'avant de match en match. J'ai évolué à deux postes. L'entraîneur m'a un peu aidé. J'ai travaillé dans le couloir droit à l'entraînement. Bayo était en 9. Quand je suis revenu en 9, c'était mon poste. Donc rien nouveau. Je jouerai où l'entraîneur me demandera''. Enfin, Rémy Cabella et Edon Zhegrova ne seront pas du voyage à Marseille pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Les deux offensifs du LOSC souffrent de " problèmes musculaires ", comme l'a annoncé leur entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi

A quelle heure débute le match OM - Lille ?

La rencontre entre l'OM et Lille comptant pour la 7e journée de Ligue 1 est prévue pour 21 heures ce samedi 10 septembre

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - Lille ?

Pour suivre ce choc de Ligue 1, il suffira d'avoir un abonnement Canal +, qui diffuse ce OM - Lille sur sa nouvelle chaîne Canal + sport 360.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Lille ?

Le match entre l'OM et Lille sera disponible sur uniquement sur l'application MyCanal.

Quelles compositions probables pour OM - Lille ?

Lancé dans un marathon de rencontre jusqu'à la prochaine trêve internationale, l'OM s'apprête à faire tourner son effectif, lors de cette rencontre face à Lille. Rongier étant suspendu, Guendouzi devrai évoluer un cran plus bas tandis que Sanchez fera son retour en tant que titulaire.

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Guendouzi, Gueye, Clauss - Ünder, Payet - Sanchez

Lille : Jardim - Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily - André, Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Lille ?

Pour les boomakers, l'OM est le favori naturel de cette rencontre avec une cote de 2 contre 1. Le match nul et un succès de Lille sont estimés à 3,75.