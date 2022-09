"Angers - Montpellier : bonne opération pour l'Angers SCO, ce qu'il faut retenir"

Le Montpellier HSC a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a cruellement manqué d’efficacité : au terme de ce match, la possession de balle est légèrement à l’avantage du Montpellier HSC (46%-54%), mais c’est l'Angers SCO qui a réussi davantage de tirs cadrés (4 contre 2) et qui termine la partie avec l’avantage au score (2-1).

Francois Letexier signale un hors-jeu à l'encontre du Montpellier HSC, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour l'Angers SCO et 2 hors-jeux pour le Montpellier HSC.

16:50 - Coup franc très intéressant pour le Montpellier HSC !

Quel coup franc dangereux pour le Montpellier HSC ! Alors que nous jouons les dernières minutes de la partie au Stade Raymond Kopa, Francois Letexier siffle une faute contre les Angevins qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait décisif à ce moment du match.