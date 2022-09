"Lorient - Nantes : un autre match commence"

Situation intéressante pour le FC Lorient : la tentative est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens.

15:29 - Coup franc très intéressant en faveur du FC Lorient !

Et si le moment était venu de sortir de ce match nul ? Alors que nous sommes dans la 30e minute de jeu, Johan Hamel siffle une faute contre les Nantais qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Enorme suspense au Stade du Moustoir.