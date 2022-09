"FOOT. Monaco - Lyon : des occasions mais pas de but, suivez le match en direct"

Quelques secondes de jouer dans ce deuxième acte de ce Monaco - Lyon et Golovin tente de fausser compagnie à la défense lyonnaise mais Lopes sort aux devants du Russe.

Pour le moment, l' Olympique Lyonnais tient le choc : à la mi-temps, la possession de balle est légèrement à l’avantage de l'Olympique Lyonnais (57% contre 43% pour l'AS Monaco), mais les deux équipes se sont créées le même nombre de situations dangereuses avec 3 tirs cadrés et le score reste de parité (0-0).

21:28 - Quel enchaînement de Golovin

Le Russe était tout proche d'inscrire un sublime but dans ce Monaco - Lyon. Il contrôle une longue relance et enchaine par une reprise de volée qui retombe très vite mais Lopes est vigilant et s'envole pour repousser.