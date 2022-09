"Monaco - Lyon : horaire, compos probables... Les infos du match"

MONACO - LYON. Découvrez toutes les informations de ce choc de la septième journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais qui se joue ce dimanche 11 septembre à 20h45.

L'AS Monaco accueille l'OL ce dimanche avec une confiance retrouvée. Les hommes de Philippe Clement viennent d'enchainer deux succès consécutifs. Le premier des deux a été acquis la semaine passée face à leur meilleur ennemi, l'OGC Nice (1-0). Ils ont confirmé en s'imposant sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade cette semaine en Ligue Europa (1-0). Et Philippe Clement a évoqué cette rencontre de milieu de semaine sans pour autant se plaindre de l'enchainement des deux matchs : "Même si nous avons moins de temps de récupération que Lyon, nous sommes prêts."

En face, l'OL de Peter Bosz a concédé sa première défaite de la saison ce mercredi sur la pelouse de Lorient lors du match en retard de la deuxième journée (3-1). Un revers entaché de plusieurs erreurs défensives et qui pourraient contraindre le coach des Gones à repenser son collectif. L'entraineur néerlandais a évoqué son effectif en conférence de presse : "Si tu es professionnel, ça doit venir de toi-même, d'avoir envie de gagner, d'être à 100%. Mais il est vrai aussi que la plupart du groupe est jeune donc, de temps en temps, ils ont besoin d'être piqué."

A quelle heure débute le match Monaco - Lyon ?

Le match Monaco - Lyon débutera à 20h45. Il se déroulera dans le stade Louis II, enceinte de l'ASM.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Monaco - Lyon ?

C'est la chaine Prime Video qui diffusera ce Monaco - Lyon. La rencontre sera arbitrée par l'expérimenté Clément Turpin.

Quelle diffusion streaming pour le match Monaco - Lyon ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Monaco - Lyon est la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Monaco - Lyon ?

Philippe Clement sera certainement privé de deux attaquants pour la réception de Lyon. En effet, Kevin Volland est blessé alors que Myron Boadu est incertain. Voici le onze de départ probable de l'ASM : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Badiashile - Golovine, Caio Henrique, Fofana, Camara - Ben Yedder, Diatta

Du côté de l'OL, seul Jérôme Boateng manque à l'appel. Voici le onze de départ probable des Gones pour ce Monaco - Lyon : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monaco - Lyon ?

Les bookmakers annoncent une partie très serrée entre Monaco et Lyon. Sur Winamax, la victoire des Monégasques est à 2,65, le nul à 3,60 et la victoire lyonnaise à 2,60. Sur Parionssport, Monaco est à 2,60, le nul à 3,55 et la victoire lyonnaise à 2,75.