"Porto - Bruges : grosse sanction pour le FC Porto (0-4), ce qu'il faut retenir"

22:52 - Les Portuenses corrigés chez eux (0-4)

C’est le coup parfait pour FC Bruges, qui s’impose (0-4) au terme de ce match. C’est pourtant le FC Porto qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (55% contre 45%) mais ses efforts n’ont pas payé. Les Brugeois se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (7 contre 3).