"Bayern - Barcelone : un penalty oublié ? Hernandez buteur... Le résumé vidéo du choc"

Bayern Munich - Barça. Dans le choc de cette journée de Ligue des champions, le FC Barcelone est tombé sur la pelouse du Bayern Munich.

C'était le choc annoncé lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Ce mardi 14 septembre, les Allemands du Bayern ont terrassé les Catalans malgré une première période bien maîtrisée par les Espagnols et peut être, un penalty oublié sur Ousmane Dembélé. Mais après la rencontre, le constat de l'entraîneur de Xavi est limpide, il a manqué du réalisme face au réalisme très froid des Allemands. "La différence entre nous et le Bayern, c'est qu'eux, ils ne pardonnent pas devant le but. Le résultat n'est pas le reflet de tout le match. Mais c'est la Ligue des champions. Si vous manquez des occasions, vous finirez par payer cela. Je suis en colère parce que nous aurions dû gagner. Nous avons eu 6 ou 7 occasions franches de marquer. La première mi-temps était la nôtre. Nous avons fait assez, non seulement pour faire match nul, mais nous aurions dû gagner. Nous allons apprendre de nos erreurs et continuer à travailler dur. On peut dire que le Bayern a déjà une équipe construite. Nous sommes en construction, seulement au début de notre voyage."

Les stats du match