"OM - Francfort : une qualification déjà compromise, le résumé vidéo"

OM - FRANCFORT. L'OM s'incline pour la deuxième fois en autant de matchs dans ce groupe D de la Ligue des champions après un nouveau revers face à Francfort ce mardi 13 septembre (0-1).

L'OM s'incline face à l'Eintracht Francfort ce mardi 13 septembre à l'occasion de la deuxième journée du groupe D de la Ligue des champions (0-1). Les Olympiens ont pourtant eu les meilleures occasions du premier acte. Face à un bloc bas et compact de Francfort, les Marseillais ont manqué d'idée. Malgré tout, c'est Alexis Sanchez qui se met le premier en évidence avec une frappe qui finit dans les petits filets extérieurs de Kevin Trapp (12e). Quelques minutes plus tard, c'est encore lui qui se signale mais sa frappe passe, cette fois-ci, au-dessus du cadre après un bon centre de Nuno Tavares, signalé ensuite en position de hors-jeu. Au final, les hommes d'Oliver Glasner ont surpris ceux de Tudor après une action malheureuse. Valentin Rongier remet involontairement le ballon dans les pieds de Lindstrom qui ne se prive pas de tromper Pau Lopez et de faire mal à l'OM (43e). En début de deuxième période, les Olympiens ont continué à manquer de rythme et la physionomie était calquée sur celle du premier acte. Mais Igor Tudor a décidé de remplacer son trio offensif par Suarez, Under et Harit. Et cela à dynamité le jeu marseillais. Un nouvel élan a été inculqué et Jonathan Clauss aurait pu concrétiser cette nouvelle vague par un but mais sa frappe termine dans les bras de Kevin Trapp. Vient ensuite l'énorme occasion de Luis Suarez qui manque totalement sa frappe alors qu'il était seul au point de pénalty (71e). Et alors que les Marseillais poussaient, ils vont se faire surprendre une deuxième fois par Daichi Kamada (80e). Mais une lueur d'espoir existait encore lorsque la VAR a annulé le but pour une position de hors-jeu. Autre lueur d'espoir avec les six minutes de temps additionnel et dès le début de ce temps supplémentaires, Luis Suarez allume une mèche mais Ndicka réalise un tacle défensif salvateur qui permettra à son équipe de repartir avec les trois points. Les joueurs de Tudor devront réagir s'ils veulent encore espérer se qualifier à domicile face au leader de ce groupe D, le Sporting Portugal le 4 octobre prochain à 18h45.

