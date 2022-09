"Real - Leipzig : joli coup pour le Real Madrid, le résumé du match"

Les statistiques témoignent de la domination du Real Madrid : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est à son avantage (55% contre 45% pour RB Leipzig). Le Real Madrid s’est également procuré le plus de situations sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le RB Leipzig et s’impose donc plutôt logiquement (2-0) dans ce match.

Marco Asensio inscrit un nouveau but pour le Real Madrid, qui accentue son avance à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Santiago Bernabeu. Les Madrilènes sont en train de prendre le match en main !

Le Real Madrid obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 2e période. Un répit bienvenu pour les Madrilènes à quelques minutes de la fin de la rencontre !

Maurizio Mariani signale un remplacement : Vinicius Junior est rappelé sur le banc de touche et Dani Ceballos entre en jeu pour le Real Madrid.

22:40 - Le Real Madrid concède un coup franc très dangereux !

Quel coup franc dangereux pour le RB Leipzig ! Alors que nous jouons les ultimes instants de jeu au Santiago Bernabeu, Maurizio Mariani siffle une faute contre les Madrilènes qui se retrouvent coincés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait fatal à ce moment du match.