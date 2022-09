"DIRECT. Maccabi Haïfa - PSG : Paris dit merci à Messi, suivez le match en direct"

Maccabi Haïfa FC - PSG. Malmenés et empruntés, les Parisiens sont de retour au tableau d'affichage grâce à l'égalisation de Messi. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Maccabi Haïfa FC et le PSG, en direct commenté.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:47 - Temps additionnel : 2 minutes Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain.

21:46 - Marquinhos ne cadre pas sa tête Sur un corner bien enroulé de Messi, Marquinhos jaillit mais croise trop sa tête, passant à côté du but de Cohen.

21:44 - Atzili croise trop La défense parisienne est un emmental et autorise trop d'occasions aux Israéliens. En position de meneur de jeu, Lavi s'applique de l'intérieur du pied pour mettre sur orbite Atzili, avec un ballon entre Danilo et Marquinhos. L'homme aux cheveux bleu tire du droit mais croise trop sa tentative avant d'être percuté dans le même mouvement par le défenseur brésilien.

21:42 - La pression est retombée La furia israélienne s'est calmée depuis l'égalisation surprise de Messi et les Parisiens en profitent pour être plus dangereux. Côté droit, Messi lance un mouvement à deux avec Neymar mais la talonnade du Brésilien est manquée et permet à la défense adverse de se dégager.

21:40 - Mbappé à côté Sur un ballon distillé d'une louche, Mbappé se projette dans la surface et reprend de volée du gauche. Le Français ne parvient pas à cadrer a tentative, contrairement à ce qu'il avait réussi la semaine dernière sur l'ouverture du score contre la Juventus Turin.

21:37 - Egalisation du Paris Saint-Germain (1-1) ! Lionel Messi marque et égalise à la 37e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Bien servi à gauche de la surface et malgré un contrôle douteux, Mbappé fixe et déborde Sundgren sur un pas avant de cnetrer fort devant le but. Batubinsika dévie malencontreusement sur Messi qui traînait aux 6 mètres et conclut de près du gauche. Le score est de 1 à 1 au Stade Sammy-Ofer !

21:36 - Neymar trop court Neymar amorce un mouvement depuis la ligne médiane. Messi porte le ballon, décale Mbappé devant la surface. Ce dernier centre au second poteau où Neymar a poursuivi son effort mais est juste pour le reprendre.

21:36 - Neymar rate son corner Paris obtient un bon corner à gauche mais Neymar l'exécute maladroitement et perd le ballon. Un résumé d'une soirée qui ne se passe pas comme prévu pour le PSG.

21:34 - Pierrot marque mais..hors-jeu Nouvelle énorme frayeur pour le Paris Saint-Germain. Depuis le rond central, Lavi réalise une ouverture dans le dos de Marquinhos où Pierrot a démarré. L'ancien de Guingamp résiste au Brésilien à la course puis dans la surface avant de tromper Donnarumma au premier poteau d'un tir à rebond malin. Finalement, l'arbitre de touche indique un hors-jeu au départ de l'action. Paris a eu chaud.

21:32 - Paris dans le dur Le Paris Saint-Germain est méconnaissable après une demi-heure de jeu. Le champion de France est incapable de ressortir proprement ses ballons et à construire ses actions, gênés par l'intensité adverse et le bon positionnement des joueurs du Maccabi Haïfa. Au niveau défensif, les efforts sont trop limités, le pressing trop inconstant.

21:30 - Pas de penalty sur Neymar Sur un ballon récupéré, Vitinha voit le départ de Neymar à gauche et le lance. Le Brésilien, pas hors-jeu car parti de son camp, déboule vers la surface et crochète Cohen, sur qui il s'empale. L'arbitre considère que le Parisien avait perdu le ballon sur son crochet trop long et ne siffle pas de penalty pour le PSG.

21:28 - Le Maccabi insiste Dans une ambiance fabuleuse, Atzili tente de mettre la tête du PSG sous l'eau. Aux abords de la surface à gauche, il décoche un tir puissant qui est dévié en corner.

21:24 - Ouverture du score pour le Maccabi Haifa FC (1-0) ! Le Maccabi Haifa FC ouvre le score à la 24e minute dans cette 1e mi-temps (1-0). Et c'est Tjaronn Chery qui lance les hostilités ! Sur une relance mal assurée de Ramos, Abu Fani jaillit et intercepte de la tête pour donner à droite à Haziza. Le milieu israélien enroule une merveille de centre du droit entre le but et la défense. Vitinha ne peut intervenir et Chery, venu de loin, propulse le ballon dans le but, embrasant le Sammy-Ofer.

21:23 - Verratti rate son contrôle Vitinha récupère dans l'entrejeu et donne de la verticalité au jeu parisien. Il oriente à droite vers Verratti mais l'Italien réalise un contrôle un peu long qui permet à Abu Fani d'intervenir.

21:21 - Messi repoussé Les Parisiens font le siège de la surface israélienne sous les sifflets nourris des tribunes. Mukiele se ravise quant à son centre et donne en retrait à Messi qui a légèrement décroché pour se donner de l'espace. L'Argentin arme mais voit Batubinsika s'interposer et contrer son tir.

21:18 - Donnarumma des poings Côté gauche, Atzili est laissé libre et s'applique pour enrouler son centre. Pierrot tente de couper au premier poteau mais est court. Derrière, Donnarumma dégage des poings.

21:17 - Marquinhos s'emploie Sur un centre venu de la gauche, Marquinhos est obligé de s'imposer de la tête pour dégager le ballon, que convoitait Pierrot dans son dos aux 6 mètres. Le Maccbi Haïfa met la pression.

21:16 - Pierrot se trompe Côté droit, Pierrot vient en percussion. L'ancien guingampais a des solutions dans l'axe mais ne semble pas les avoir vues ou alors ne peut donner son ballon et choisit un tir croisé du droit. Donnarumma va au sol et capte.

21:12 - Mbappé rate sa feinte Le Maccabi Haïfa se découvre et laisse de grands espaces dans son dos aux Parisiens et notamment Mbappé. L'ancien monégasque progresse jusqu'à la surface et face à Cohen veut feinter le tir et repiquer mais le retour de Golberg le contrarie et le fait rater son geste.

21:11 - Pierrot hors-jeu Les Israéliens jouent crânement leur chance et tentent de prendre de vitesse l'arrière-garde parisienne. Pierrot passe dans le dos de Marquinhos mais n'est pas servi dans le bon timing et est signalé hors-jeu.

21:11 - Donnarumma à contribution Quelques minutes après avoir fait peur à tout le monde sur une relance hasardeuse, Donnarumma rassure sur cette horizontale. L'ancien portier milanais se détend sur sa gauche pour sortir la frappe limpide d'Abu Fani, à 25 mètres.

21:10 - Corners en série pour le PSG Le PSG enchaîne trois corners de suite et met la pression sur le but de Cohen qui sur le dernier est obligé de boxer le ballon qui prenait la direction de son but. Dans la foulée, une frappe puissante de 30 mètres part dans la bonne direction mais est arrêté par la foret de joueurs traînant devant la cage israélienne.

21:09 - Neymar contré Dans la surface, Neymar se donne un peu de temps et s'ouvre une fenêtre de tir. Le Brésilien enroule du droit au premier poteau mais sa frappe est déviée en corner.

21:07 - Combinaison ratée à gauche Côté gauche, Neymar décale Mbappé en position d'ailier. L'international donne à Nuno Mendes venu croiser dans la surface. Le latéral tente de remettre en retrait mais sa passe ricoche sur un pied et va dans le dos de Mbappé.