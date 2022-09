"Maccabi Haïfa - PSG : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match"

Maccabi Haïfa FC - PSG. Une semaine après sa victoire contre la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain espère enchaîner face au Maccabi Haïfa. Un adversaire qui lui a laissé un mauvais souvenir le siècle dernier. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Maccabi Haïfa FC et le PSG, en direct commenté.

Avec la Coupe du Monde au Qatar qui se profile en novembre, le calendrier ne laisse aucun répit au Paris Saint-Germain. A peine une semaine après avoir réussi une entrée correcte en Ligue des Champions en venant à bout de la Juventus Turin, sa bête noire (et blanche) européenne, le champion de France aborde déjà son second rendez-vous européen avec un déplacement périlleux en Israël. Si le pays a laissé un bon souvenir aux Parisiens en juillet dernier avec un accueil royal à Tel Aviv et un succès aisé face à Nantes lors du Trophée des Champions, ce qui l'attend ce soir, 100 km plus au Nord, à Haïfa n'aura rien à voir.

Ambiance chaude

Pas de tapis rouge et de courbettes, mais un mur vert et une ambiance de corrida dans un stade Sammy-Hofer considéré comme l'un des plus chauds du pays, que certains n'hésitent pas à comparer aux enceintes turques. Les supporters israéliens seront d'autant plus bruyants qu'ils renouent avec la Ligue des Champions pour la première fois depuis 13 ans. Aussi pousseront-ils forts derrière leurs joueurs parmi lesquels deux Français Pierre Cornud, évoluant à gauche, et le défenseur central Dylan Batubinsika. Ce dernier connaît particulièrement bien le PSG puisqu'il y a fait ses classes de ses 10 à 22 ans. "Affronter les stars du PSG en C1, c'est un rêve. Je suis un privilégié. Le chemin a été difficile mais j'ai atteint mon but et j'en suis fier", s'enthousiasme-t-il dans L'Equipe, lui qui a finit par s'expatrier pour passer pro, allant d'abord au Royal Antwerp, avant de filer au Portugal au FC Famalicao, qui l'a prêté cet été en Israël. Un rêve autant qu'un défi pour les joueurs de Haïfa plus habitués à affronter de tels adversaires. Sans démériter, ils avaient fini par craquer la semaine passée face à Benfica. Leur chance réside peut-être dans le timing.

Galtier : "Formatés pour cette compétition"

Car bien qu'encore invaincu, le Paris Saint-Germain est moins rayonnant depuis quelques semaines. L'ouragan offensif de l'été a faibli et ressemble plus à une légère dépression parsemée de quelques rafales dévastatrices. En effet, le PSG peine davantage à se montrer dangereux, se contentant du minimum come contre Brest, ce week-end où il a livré sa performance collective la moins aboutie. Alors simple coup de mou dans un calendrier infernal (13 matches à venir dans les deux prochains mois) ? Christophe Galtier veut le croire et assure ne se faire aucune inquiétude quant à la rencontre du soir. "On aura un adversaire très difficile, très bien organisé, très intense, avec des individualités de très bon niveau et un public qui va pousser. Mais mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous. Ils sont formatés pour jouer cette compétition et ils sont tous concentrés sur ce qu'ils ont à faire", a expliqué le technicien parisien.

Ce dernier doit d'ailleurs déjà gérer les premiers pépins physiques de son effectif puisqu'il devra faire sans Renato Sanches, Keylor Navas et surtout Kimpembe, victime d'une déchirure aux ischios-jambiers et absent pour au moins 6 semaines. Pas une approche idéale mais une occasion d'étalonner la profondeur du banc parisien, lui qui a encore pesté de n'avoir pas eu le renfort d'un défenseur supplémentaire en fin de mercato. Aux Parisiens de s'adapter, de bien gérer leurs efforts et leurs forces dans la moiteur de Haïfa, où le thermomètre flirte encore avec les 30 degrés en cette mi-septembre. En terre sainte, le Paris Saint-Germain poursuit son destin européen et prétend à une nouvelle victoire contre un adversaire qui l'avait humilié lors de sa dernière venue en 1999. C'était au siècle dernier et les choses ont depuis bien changé.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain aura lieu à partir de 21h, au stade Sammy-Ofer d'Haïfa.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre le Maccabi Haïfa de Barak Bakhar et le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et RMC Sport.

BetClic : Maccabi Haïfa : 18,00 / Nul : 9,55 / Paris Saint-Germain : 1,15

Parions Sport : Maccabi Haïfa : 18,00 / Nul : 9,50 / Paris Saint-Germain : 1,15

Winamax : Maccabi Haïfa : 17,00 / Nul : 9,00 / Paris Saint-Germain : 1,15