"Lille - Toulouse : joli coup pour le Lille OSC, retour sur les moments clés du match"

Au cours de cette rencontre, le Lille OSC a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour Toulouse FC) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (46%-54%). Pourtant, ce sont bien les Lillois qui terminent avec l’avantage au score (2-1). Le Toulouse FC n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette confrontation.

22:49 - Coup franc pour le Toulouse FC

Le Toulouse FC obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se relancer et d'éviter de prendre un nouveau but (2-1) dans cette 2e période. Un répit bienvenu pour les Toulousains à l'approche de la fin du match !