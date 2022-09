Reims - Monaco : l'AS Monaco en démonstration (0-3), ce qu'il faut retenir

Stade Reims 0 : 3 Golovin, Aleksandr 47’ - AS Monaco Minamino, Takumi 87’ - AS Monaco Ben Yedder, Wissam 90’ - AS Monaco AS Monaco Sommaire Score de Reims - Monaco Stats de Reims - Monaco Reims - Monaco en direct Ligue 1 Résultat Ligue 1 ...