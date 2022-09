"FOOT. OM - Rennes : Marseillais et Rennais se neutralisent, le résumé du match"

OM - RENNES. Les Marseillais et les Rennais se sont quittés sur un match nul ce dimanche 18 septembre à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1 (1-1). L'OM met fin à une série de cinq succès de rang en championnat.

17:10 - Le résumé du match L'OM et Rennes se neutralisent au Vélodrome (1-1). En première période, les Bretons n'ont pas laissé une miette aux Olympiens et ont enchainé les corners. Finalement, c'est un propre Olympien qui va finir par tromper Pau Lopez sur un débordement du capitaine rennais Hamari Traoré (25e). Après ce but, les hommes de Bruno Genesio ont baissé un peu le pied et ont subi les assauts des Marseillais qui n'étaient pas très inspirés. Beaucoup de fautes techniques et de maladresses ont empêché les hommes de Tudor d'inquiéter véritablement Steve Mandanda qui aura vécu un premier acte plutôt tranquille pour son retour au Vélodrome. Mais en deuxième période, les Olympiens sont revenus avec une meilleure qualité technique et le but de Mattéo Guendouzi a vite concrétisé ce coup de mieux. L'international français coupe un corner de Veretout et se rattrape du but contre son camp (52e). Les Marseillais ont continué de pousser pour aller chercher un succès en deuxième période mais le match est rapidement tombé dans un faux rythme laissant place aux maladresses et aux nombreuses fautes. Sept cartons jaunes ont été distribués aux acteurs de cet OM - Rennes. Marseille met fin à une série de cinq succès de rang mais grimpe, malgré tout, provisoirement à la première place en attendant les matchs de Lens à Nantes et du PSG à Lyon.

17:00 - "On a loupé la première période", regrette Mbemba Chancel Mbemba est revenu sur cet OM - Rennes et a avoué que la première période de son équipe avait été ratée : "C'était un match très difficile. La première période, on l'a loupé mais en deuxième période on a mouillé le maillot, on a poussé mais on n'a pas réussi à prendre les trois points. Ça fait mal mais c'est le championnat mais on va voir match par match."

16:55 - Hamari Traoré est satisfait Le capitaine breton qui jouait sa 200e en Ligue 1 à l'occasion de cet OM - Rennes s'est montré satisfait du match nul malgré quelques regrets : "Notre deuxième mi-temps elle n'est pas bonne. Si on avait continué on aurait pu gagner, mais on se satisfait quand même de ce point pris."

16:52 - Résultat nul à Marseille (1-1) Malgré un déficit en termes de possession de balle (40%-60%), le Stade Rennais a tenu le match nul (1-1) sur le terrain de l'Olympique Marseille. Les Rennais ont même cadré autant de tirs que leurs adversaires du jour. L'Olympique Marseille n’a pas réussi à concrétiser sa domination territoriale dans cette partie.

16:50 - Fin de rencontre hachée Cette fin d'OM - Rennes a laissé place aux maladresses et aux nombreuses fautes des deux équipes qui peinent à finir ce match.

16:48 - Nouveau carton dans cet OM - Rennes Cette fois-ci, c'est Luis Suarez qui prend un carton jaune dans cet OM - Rennes.

16:48 - Cinq minutes de plus Cinq minutes supplémentaires vont être joués dans cet OM - Rennes. Toujours 1-1 dans cette rencontre.

16:47 - Rodon se relève doucement Joe Rodon est percuté par Balerdi dans la surface de réparation et peine à se relever dans cet OM - Rennes.

16:43 - Balerdi prend un jaune Leonardo Balerdi prend un carton jaune dans cet OM - Rennes après avoir touché Arnaud Kalimuendo qui saigne du nez juste après son entrée en jeu.

16:42 - Après Doku, c'est Kalimuendo qui fait son retour Il avait aussi manqué plusieurs matchs. Arnaud Kalimuendo fait son entrée dans cet OM - Rennes et remplace Martin Terrier. Lorenz Assignon fait aussi son entrée en jeu et remplace Hamari Traoré. Du côté olympien, Luis Suarez et Pape Gueye remplace Sanchez et Rongier.

16:40 - Ça sent le chaos ! Cette fin d'OM - Rennes sent le chaos. Les deux équipes se donnent corps et âmes pour aller chercher une victoire et laissent des espaces.

16:37 - Le Vélodrome pousse Jonathan Clauss obtient un corner après une frappe contrée et le Vélodrome pousse pour donner la force nécessaire à son équipe pour aller chercher un 6e succès consécutif en Ligue 1. Il reste moins de 10 minutes dans cet OM - Rennes.

16:36 - Quelle occasion pour Doku Après une bonne récupération de Jérémy Doku, le Belge tente sa chance mais sa frappe passe au-dessus des cages de Pau Lopez. Coup de chaud pour les Marseillais dans cet OM - Rennes.

16:32 - Jérémy Doku fait son grand retour Après plusieurs semaines d'absence, Jérémy Doku fait son retour sur les terrains de Ligue 1 et remplace Benjamin Bourigeaud pour les 15 dernières minutes de cet OM - Rennes.

16:30 - Double changement pour l'OM Dimitri Payet et Cengiz Ünder rentre dans cet OM - Rennes et remplacent Amine Harit et Mattéo Guendouzi.

16:27 - Le sacrifice de Rodon Joe Rodon met son corps en opposition sur la frappe à bout portant d'Alexis Sanchez qui avait été idéalement servi en retrait par Mattéo Guendouzi. Les Marseillais poussent dans cet OM - Rennes.

16:26 - Tavares place sa tête Sur un superbe centre de Jonathan Clauss au second poteau, c'est son pendant du côté gauche qui reprend de la tête mais celle-ci finit dans les bras de Mandanda.

16:25 - Le carton pour Sulemana Kamaldeen Sulemana prend un avertissement après sa grosse faute sur Jordan Veretout. Benoît Bastien vient de donner le 4e carton jaune de cet OM - Rennes.

16:23 - Les deux Rennais se relèvent Cet OM - Rennes va reprendre alors que les deux Rennais se sont relevés après leur choc aérien.

16:22 - Deux Rennais au sol Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré restent au sol après un duel aérien entre les deux coéquipiers. Petite interruption dans cet OM - Rennes.

16:19 - Tavares est averti Lovro Majer est accueilli dans cet OM - Rennes par une grosse semelle de Nuno Tavares qui prend un carton jaune.

16:19 - Genesio change Bruno Genesio procède aux deux premiers changements de cet OM - Rennes avec les entrées de Majer et Sulemana à la place de Doué et Gouiri.

16:18 - Clauss devance Tait Clauss devance Falvien Tait après un bon centre de Martin Terrier sur la première opportunité rennaise de ce deuxième acte de cet OM - Rennes.

16:15 - L'OM métamorphosé Les Marseillais ne sont plus les mêmes dans cette deuxième période de cet OM - Rennes. Ils remportent tous les duels et sont en train d'asphyxier les Rennais.