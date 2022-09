"FOOT. OM - Rennes : suivez le match en direct"

Les Marseillais se montrent enfin dans cet OM - Rennes. Mattéo Guendouzi frappe alors qu'il est à bout portant mais sa frappe est trop enlevée et passe juste au-dessus des cages de Steve Mandanda.

Hamari Traoré accroche volontairement Amine Harit et empêche le Marocain de partir en profondeur. Benoît Bastien n'hésite et sort le premier carton jaune de cet OM - Rennes.

Les Marseillais avaient l'habitude de commencer très fort mais dans cet OM - Rennes, ils ont du mal à rentrer dans la partie et concède déjà un deuxième corner.

Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais a été donné par Benoit Bastien, à Marseille.

À l'occasion de cet OM - Rennes ce dimanche, le capitaine rennais, Hamari Traoré, va disputer son 200e match de Ligue 1. Le Malien a joué 33 rencontres avec Reims, son ancien club, et 166 avec le Stade Rennais.

L'OM est sur une série impressionnante en Ligue 1 depuis le début de cette saison. À l'occasion de cet OM - Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor peuvent enchainer un sixième succès consécutif en championnat. S'ils réussissent cet exploit, ils pourront aussi reprendre provisoirement la tête du classement en attendant la rencontre entre Lyon et le PSG ce dimanche soir.

L'entraineur rennais n'a pas tari d'éloges sur son adversaire avant cet OM - Rennes : "Ils font un début de saison quasi-parfait. L'OM a un système de jeu bien huilé, avec un gros effectif et des résultats. Aller à Marseille, c'est quelque chose que j'aime. C'est un stade que j'adore et une ambiance extraordinaire. Je le dis souvent mais c'est toujours un vrai plaisir d'aller jouer là-bas."

Malgré un revers face à Francfort cette semaine en Ligue des champions (0-1) à domicile, Igor Tudor ne s'est pas montré spécialement inquiet en conférence de presse avant cet OM - Rennes et a rassuré sur l'état psychologique de son équipe. "L'équipe est sereine, positive, dans une bonne période mentale et psychologique. Les défaites font partie du jeu, surtout en Ligue des champions", a assuré Tudor.

Il va y avoir de l'émotion dans cet OM - Rennes pour le retour de celui qu'on surnommait "Il Fenomeno" du côté de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda fait son grand retour dans son ancien jardin à l'occasion de cette rencontre et devrait recevoir une grande ovation. Ce sera la première fois de sa carrière que l'international français jouera contre l'OM.

14:07 - Les compositions d'équipes

Les compositions d'équipes de cet OM - Rennes sont officielles. Les Marseillais seront dans leur traditionnel 3-4-2-1 avec les titularisations de Guendouzi et Harit à la place de Payet et Gerson qui ont été décevants cette semaine en Ligue des champions. En défense, le Croate a du également composer sans Bailly et Gigot blessés. Voici le onze marseillais : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

En face Bruno Genesio continue de faire confiance au jeune Désiré Doué au milieu de terrain. Arnaud Kalimuendo, de retour dans le groupe, débutera sur le banc. Voici le onze rennais : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Bourigeaud, Doué, Ugochukwu Tait - Gouiri, Terrier.