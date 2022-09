"DIRECT. Ligue 1. Lyon - PSG : l'OL tente de réagir, suivez le match en live"

Lyon - PSG. Surpris d'entrée par Messi et des Parisiens incisifs, les Lyonnais ont relevé la tête et cherchent à revenir à hauteur. Ils sont sur un fil. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'OL et le PSG, en direct commenté.

En direct

21:50 - Un changement à la pause A noter qu'un changement a été opéré à la pause côté lyonnais. Bosz a décidé de reposer Tolisso et de lancer Lepenant.

21:49 - Messi proche du doublé La seconde période démarre très fort avec un débordement à gauche de Nuno Mendes. Le portugais voit son centre filer jusqu'au deuxième poteau et Messi. L'Argentin feinte et fait se coucher Lopes et Thiago Mendes. Il pique son ballon mais Lukeba sauve sur sa ligne.

21:47 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Francois Letexier, à Lyon. Le score est de 0-1.

21:30 - La pause est sifflée au Groupama Stadium Le Paris Saint-Germain regagne les vestiaires avec un avantage minimal (1-0). Dans une première période très intense, les Parisiens ont attaqué très fort, avec un pressing très haut et ont été récompensé sur une action remarquable initiée et conclue par Messi. Etouffés, les Lyonnais ont ensuite trouvé les ressources pour se hisser à la hauteur de leurs adversaires et réagir, notamment par Lacazette, omniprésent, proche d'égaliser sur une tête à bout portant.

21:29 - Pas de temps additionnel à Lyon M. Letexier n'accordera pas de temps additionnel dans cette première période très intense entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

21:28 - Neymar trop gourmand Servi à l'angle gauche de la surface lyonnaise, Mbappé parvient à transmettre à Neymar aux 18 mètres. Le Brésilien est seul face à quatre adversaires et essaie de passer mais sur son premier pas, il perd le ballon.

21:25 - Verratti prend un jaune Marco Verratti est averti pour une charge sur Gusto côté droit.

21:25 - Messi en échec Le corner lyonnais est ressorti avec virtuosité par Neymar. Le Brésilien enchaîne les arabesques avant que Messi de volée n'envoie Mbappé dans la profondeur à gauche, dans le dos des défenseurs. L'international français temporise juste ce qu'il faut pour permettre au Brésilien de se porter dans la surface. Sa transmission est coupée par Thiago Mendes.

21:24 - Nuno Mendes en corner Sur un centre bien donné depuis le côté gauche, Nuno Mendes, sous pression, met en corner au second poteau. Celui-ci ne donne rien.

21:23 - Tetê contré Lacazette se mue en meneur de luxe et sert à droite Tetê qui n'a pas encore eu l'occasion de se mettre en évidence. le Brésilien se met sur son pied gauche et frappe. C'est dévié par les défenseurs parisiens regroupés.

21:18 - Lopes en réussite Côté gauche, Mbappé est au duel avec Caqueret et le dépose sur ses deux premiers appuis en puissance. Il déborde dans la surface et le long de la ligne de sortie de but centre fort au premier poteau. Lopes se jette et dévie du talon gauche. Le ballon flirte avec son poteau et sort en corner.

21:15 - Toko Ekambi imprécis Dans la foulée de l'action de Lacazette, Toko Ekambi allume une nouvelle frappe depuis la gauche. Son tir enroulé passe à gauche du but adverse et percute avec force les panneau publicitaire. Lyon est plus dangereux sur ses offensives depuis quelques minutes.

21:14 - Lacazette se joue de Ramos A 25 mètres, Lacazette feinte la frappe et met à terre Ramos. Il avance jusqu'à la lisière de la surface, repique sur son pied droit et frappe devant Marquinhos. Donnarumma est vigilant.

21:13 - Thiago Mendes sauve son camp Tout proche de récupérer le ballon, Lyon se retrouve à essuyer un contre fulgurant. Hakimi se projette très haut et est servi dans la surface. Le Marocain ne tente pas sa chance et joue en retrait vers Mbappé. L'international français est devancé par un Thiago Mendes très juste.

21:11 - Messi pris en tenaille Les Parisiens donnent le rythme à présent mais peinent à donner de la vitesse à leurs transmissions. Finalement à gauche, Mbappé accélère et trouve Messi en tête de surface. L'Argentin a vu le décalage à droite avec la montée dans la surface de Fabian Ruiz mais trois Lyonnais l'encerclent.

21:08 - Toko Ekambi met à contribution Donnarumma Nouvelle occasion pour l'OL avec Toko Ekambi à gauche. Le Camerounais trouve un angle de frappe et sollicite Donnarumma qui capte en deux temps.

21:06 - Lacazette manque l'égalisation Lyon passe tout près d'égaliser. En retrait, Tolisso ouvre au second poteau avec son pied gauche et trouve Lacazette. A bout portant, le capitaine lyonnais ne fait qu'effleurer le ballon et voit sa tête frôler le poteau de Donnarumma.

21:04 - Dembélé au-dessus Lyon se projette en contre après une longue possession parisienne. Toko Ekambi mène la charge et sollicite le une-deux avec Lacazette. Dans la surface à gauche, le Camerounais centre en retrait pour Caqueret. A 20 mètres, le milieu donne de la poitrine à Dembélé dont la volée passe largement au-dessus.

21:03 - Danilo coupe la passe Lacazette dispose d'un peu de temps et d'espace pour progresser dans le camp parisien. Il voit l'appel devant lui de Tetê et veut lui donner entre Marquinhos et Danilo mais le Portugais intercepte avec justesse.

21:01 - Lyon dans l'étau Le pressing parisien est impressionnant à l'image de Mbappé qui vient récupérer à 20 mètres du but adverse. Il déborde à gauche, contournant Gusto et veut donner à Nuno Mendes mais le latéral est un peu court et Tetê peut ressortir le ballon. Il est est vite perdu, le long ballon vers Lacazette ayant été pris de la tête par Danilo.

20:59 - Lopes s'interpose Le trio Messi, Neymar, Mbappé continue de faire des misères à la défense lyonnaise. Le Français transmet dans la surface à Neymar qui en une touche donne à l'Argentin. Dans un angle fermé à gauche, ce dernier tente de piquer son ballon mais Lopes sort avec justesse.

20:58 - Paris met la pression Le Paris Saint-Germain ne relâche pas son emprise et mettent en grande difficulté les Lyonnais qui essuient les vagues.

20:55 - Double occasion pour le PSG Nouveau coup de chaud sur le but lyonnais. A 30 mètres, Messi accélère et décale Neymar à gauche. Le Brésilien met en retrait à son compère argentin qui reprend de volée à ras de terre. Lukeba contre. Le ballon revient sur Fabian Ruiz dont le tir est contré en corner.

20:53 - Danilo ferme la porte Côté droit, Gusto trouve Lacazette qui en une touche met devant dans la profondeur à Tetê. Son coéquipier est devancé par Danilo qui ferme la porte et annihile le danger qui guettait.