"Ligue 1. Lyon - PSG : Messi soulage Paris, le résumé du match"

Après sa courte victoire contre Lyon, le Paris Saint-Germain a repris place au sommet de la Ligue 1. Un place de leader qu'il occupe désormais seul puisque Marseille n'est pas parvenu à battre Rennes plus tôt dans la journée (1-1). Les Parisiens ont à présent deux points d'avance sur le rival phocéen et trois sur la surprise lorientaise.

23:05 - Messi et le PSG matent Lyon, le résumé du match

Il aura suffi d'un éclair, un échange aussi rapide que génial, exécuté à la perfection avec Neymar, pour que Messi trouve la faille et permette au Paris Saint-Germain de l'emporter à Lyon. On ne jouait que depuis 5 minutes quand l'Argentin fit sauter le verrou lyonnais d'une frappe appliquée du gauche à ras du poteau. Le début d'une nouvelle démonstration parisienne ? Non, pour une fois le champion de France n'a pas su se mettre à l'abri malgré la formidable pression qu'il imposa durant les 20 premières minutes, enfermant les locaux dans leurs 30 derniers mètres a essuyé les vagues. Messi fut d'ailleurs proche du doublé mais son tir fut cette fois contré avant que celui de Fabian Ruiz ne soit dévié en corner.

Puis l'orage est passé et Lyon a redressé la tête dans le sillage de son capitaine. Premier à la récupération, Lacazette tentait de montrer la voie dans l'attitude et les gestes comme demandé par Peter Bosz en conférence de presse. Ce fut lui qui se procura la meilleure occasion lyonnaise d'égaliser. Sur un renversement délicieux de Tolisso, l'ancien d'Arsenal n'appuyait pas assez sa tête au second poteau et la voyait frôler le montant de Donnarumma. Dans la foulée, Toko Ekambi se signalait avec une frappe du gauche arrêtée en deux temps par le portier italien. L'OL ne le savait pas mais avait laissé passer sa chance.

Après un premier acte intense et rythmé, les deux équipes ont baissé de pied et le PSG a pris le contrôle sans parvenir toutefois à se mettre à l'abri. Le Paris de septembre n'est plus celui d'août, celui qui écrasait ses adversaires. D'entrée de seconde période, Messi n'appuyait pas assez sa frappe du gauche et voyait Lopes la sortir d'un beau plongeon sur sa droite. Le gardien portugais allait multiplier les exploits pour éviter une plus grosse déconvenue pour les siens. Neymar échouait dans son duel en faisant preuve de suffisance à bout portant. Puis dans le temps additionnel, Lopes repoussait de la main droite un coup franc parfaitement brossé dans la lucarne par Messi. Des arrêts inutiles puisque les Lyonnais ne parvinrent pas à inquiéter Donnarumma et donc à égaliser. Ce troisième revers de rang plonge l'OL dans une première crise au moment d'aborder la trêve internationale. De son côté, le Paris Saint-Germain confirme que même moins en verve a le talent et le caractère suffisant pour s'imposer partout. Avec ce nouveau succès, il reprend les commandes de la Ligue 1, mais délesté de Marseille, tenu en échec par Rennes (1-1), et peut voir sereinement l'avenir.