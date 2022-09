"Ligue 1. Lyon - PSG : heure, chaîne TV... Les infos du match"

Lyon - PSG. Juste avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain se voit proposer un déplacement compliqué à Lyon face à un adversaire, revanchard après deux revers consécutifs. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'OL et le PSG, en direct commenté.

C'est un dimanche a la douce saveur d'une veille de "vacances". Ce soir, la Ligue 1 ferme ses portes pour deux semaines. Une trêve (internationale) qui tombe à point nommé pour des équipes embarquées dans un calendrier infernal, densifié par l'approche d'une inédite et saugrenue Coupe du Monde hivernale.

Une chance pour Ekitike ?

Sur le pont depuis la fin juillet, le Paris Saint-Germain dispute, ce dimanche à Lyon, son 11ème match en l'espace d'un mois et demi. D'abord flamboyant, les champions de France accusent le coup depuis début septembre. Pas dans les résultats puisque les victoires s'empilent mais dans le contenu où les uns et les autres ont baissé d'intensité, renonçant par séquence au pressing haut ou à certaines courses superflues. Mercredi, le match face au Maccabi Haïfa en a donné une preuve supplémentaire avec une première période passée à courir après le ballon et à subir le rythme d'Israéliens audacieux et portés par un public incandescent. Et si Paris s'en est sorti, Christophe Galtier n'entend pas lâcher ses troupes et demandent un dernier effort. "Il ne peut pas y avoir de relâchement", affirme le technicien parisien. Surtout quand se profile un déplacement à Lyon. Méconnaissables la saison dernière, les Lyonnais ont entamé la saison avec des idées claires mais viennent d'enchaîner deux revers à Lorient et Monaco. "C'est une bête un peu blessée. Je pense que leur équipe va venir nous presser. Ce sera un match intense. Il y aura un rapport de force dès l'entame de match", prévient Christophe Galtier, visiblement méfiant face à ce candidat déclaré au podium.

Pour atteindre son objectif qui est toujours la victoire, l'entraîneur parisien s'appuiera une fois de plus sur son trio Messi-Mbappé-Neymar, qui l'a tiré du traquenard de Haïfa. Un trio capable de tous les exploits mais qu'il pourrait être tenté de ménager et peut-être même dès aujourd'hui. Arrivé en provenance de Reims cet été, Hugo Ekitike n'a pas encore eu l'occasion de s'illustrer dans une équipe où il a dû s'adapter au haut niveau. "Il lui a fallu pas mal de séances pour trouver ses repères dans le jeu. Il progresse. Il a des fourmis, ça le démange. Les bonnes périodes vont arriver très rapidement, je lui ai dit. Très rapidement il aura beaucoup plus de temps de jeu", a lancé Galtier, non sans avoir une idée derrière la tête.

Bosz : "Montrer aux autres qu'ils n'ont pas peur"

De son côté, l'Olympique Lyonnais a moins de soucis de rythme, libéré du poids de disputer la Coupe d'Europe et peu préparer ses matches avec application. En janvier dernier, le technicien rhodanien avait parfaitement exécuté son plan et obtenu le nul au bout d'une rencontre intense (1-1). Une performance sur laquelle s'appuyée ? Pas vraiment selon Bosz qui remarque que Paris a bien changé depuis l'arrivée de Galtier sur le banc. "Tout le monde savait qu'ils avaient de bons joueurs, mais les bons joueurs, ça ne veut pas dire une bonne équipe. Et cette saison, Galtier est parvenu à mettre les joueurs dans un système, et maintenant ils travaillent ensemble. Et quand tu as de bons joueurs qui font le travail ensemble, là c'est dur à battre", analyse-t-il.

Il faudra donc d'autres ressources à l'OL pour rééditer ce qu'il a réussi d'autant que Paqueta est parti. Le technicien néerlandais compte pour cela sur ses cadres et notamment le capitaine Lacazette pour inspirer les troupes. "Ils devront montrer aux autres qu'ils n'ont pas peur contre le PSG. Ils doivent montrer comment on peut gagner ce match", appelle-t-il de ses vœux. Ne pas avoir peur et aller chercher Paris haut, en mettant dans l'intensité dans les duels comme a pu le faire avec succès Monaco ou Haïfa pendant 45 minutes. A cette condition, Lyon pourra peut-être profiter d'un relâchement parisien et accueillir la trêve avec le sourire.

Le coup d'envoi du match de clôture de la 8ème journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera donné sur les coups de 20h45, au Groupama Stadium de Décines dans la banlieue de Lyon.

Comme toutes les affiches du dimanche soir à 20h45, la rencontre entre L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera diffusée en exclusivité sur Prime Video.

La rencontre entre l'Olympique Lyonnais de Peter Bosz et le Paris Saint-Germain piloté par Christophe Galtier sera accessible en streaming sur la plateforme Amazon Prime.

Olympique Lyonnais : Lopes – Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico – Tetê, Tolisso, Caqueret, Toko-Ekambi – Lacazette ©, Dembélé.

Paris Saint-Germain : Donarumma – Ramos, Marquinho ©, Danilo – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Mbappé, Neymar.