Portugal - Espagne : heure, chaîne TV... Les infos du match

Pour leur dernier match de groupes en Ligue des Nations, le Portugal et l'Espagne s'affrontent à Braga pour accéder au dernier carré de la compétition. Avantage aux Portugais qui possèdent deux points d'avance sur leurs rivaux.

Les instances du football ont mis sur pied la Ligue des Nations pour donner de l'enjeu et de la consistance à des matches amicaux trop souvent mésestimés et bazardés. Ce soir, le Portugal et l'Espagne ne disputeront pas une rencontre amicale, si cela est possible entre les deux rivaux ibériques, mais bien ce qui s'apparente à un quart de finale comme l'a justement rappelé en conférence de presse Luis Enrique. "Nous allons l'aborder comme s'il s'agissait des quarts de finale au Qatar, nous devons jouer un match et nous devons seulement gagner", a expliqué avec sérieux le sélectionneur espagnol. Gagner pour voir le dernier carré de la compétition et un peu plus que ça également.

Une confiance à bâtir

Plus que les demi-finale, Luis Enrique voit dans ce choc proposé à sa Roja l'opportunité d'une répétition générale à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar face à un adversaire qu'elle pourrait facilement retrouver dans la phase à élimination directe. Aussi, l'ancien technicien du FC Barcelone va demander à ses joueurs de s'appliquer et de montrer un autre visage qu'il y a quelques jours quand ils s'étaient inclinés contre la Suisse, encaissant deux buts sur coups de pied arrêtés (1-2). Un visage plus conquérant et offensif, avec du jeu plus direct vers Alvaro Morata, pressenti pour mener l'attaque espagnole. Car si les Espagnols excellent toujours avec le ballon Pedri et Gavi ayant pris le relais au milieu d'Iniesta et Xavi, le jeu a tendance à ronronner en atteste les 74 % de possession contre les Helvètes pour 4 malheureux tirs, soit autant que leurs adversaires. Une performance faisant dire à Luis Enrique qu'il avait assisté à la première période "la plus brouillonne" depuis qu'il est devenu entraîneur. Face au Portugal, l'Espagne doit se rassurer sur sa capacité à marquer mais aussi à défendre.

Au-delà des problèmes d'approche du but adverse, les hommes d'Enrique tanguent derrière en l'absence d'Aymeric Laporte, touché au genou et encore incertain pour le Mondial. Le duo Eric Garcia-Pau Torres n'est pas une assurance tout risque et manque d'autorité. Plus que la victoire, le sélectionneur de la Roja entend engranger de la confiance car l'objectif n'est pas aujourd'hui mais dans deux mois.

Marquer les esprits

Côté portugais, la motivation est la même avec aussi cette volonté de marquer un adversaire direct en vue du titre mondial. "Nous n'allons pas jouer d'une autre manière juste parce que deux résultats sont possibles", a assuré Fernando Santos. Une autre manière de dire que le sélectionneur portugais attend une victoire des siens. Si possible comme samedi face à la République Tchèque (4-0). Les Portugais semblent en avance sur leurs adversaires avec davantage de certitudes dans le jeu. Si Cristiano Ronaldo se veut moins influent, c'est au profit de Bruno Fernandes qui prend peu à peu les commandes de la sélection en compagnie de Bernardo Silva. Un nouvel équilibre que Fernando Santos se félicite d'avoir trouvé, sans renier le meilleur buteur de la sélection, toujours une menace à 37 ans et un guide pour ses jeunes équipiers.

Ce soir, le Portugal n'a besoin que d'un nul pour assurer sa place en demi-finale de la Ligue des nations mais ne se reniera pas, face à une Espagne que Danilo s'attend à voir très offensive et jouer le coup à fond en terre portugaise où elle n'a plus gagné depuis 19 ans.

La rencontre entre le Portugal et l'Espagne dans le Groupe 2 de la Ligue A devrait débuter aux alentours de 20h45, du côté du stade Municipal de Braga.

Le match entre le Portugal et l'Espagne comptant pour la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations sera diffusé en clair sur La Chaîne L'Equipe.

La rencontre entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Espagne d'Alvaro Morata sera accessible en streaming sur la plateforme L'Equipe Live.

BetClic : Portugal : 2,35 / Nul : 3,25 / Espagne : 3,20

Portugal : Costa – Canelo, Ruben Dias, Danilo, Nuno Mendes – Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Ronaldo ©, Leao.

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, Gaya – Rodri, Gavi, Pedri – Ferran Torres, Asensio, Morata ©.