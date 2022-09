"Angers - Marseille : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match en direct"

ANGERS - MARSEILLE. La 9e journée de Ligue 1 s'ouvre avec le déplacement à Angers de l'Olympique de Marseille, deuxième au classement. Heure, streaming, compositions probables, toutes les informations sur la rencontre.

La Ligue 1 est de retour après la trêve internationale avec la 9e journée. Angers et l'Olympique de Marseille ouvrent le bal au stade Raymond-Kopa (Angers) où les Olympiens, deuxièmes au classement vont tenter de rester invaincus en championnat. Du côté des phocéens, Igor Tudor devra faire sans deux de ses cadres : Nuno Tavares, suspendu et Sead Kolasinac, blessé. En revanche, l'entraîneur de l'OM pourra compter sur le retour de blessure d'Eric Bailly.

En conférence de presse, le technicien croate a annoncé la titularisation de Gerson tout en attendant beaucoup du Brésilien : "C'est un joueur important pour nous, j'en attends plus de lui. À lui de montrer qu'il peut être décisif, surtout quand il joue dans les trois de devant. Mais il jouera demain (ce soir)". Chez le SCO, les joueurs restent sur deux victoires consécutives (contre Montpellier et à Nice), l'entraîneur Gérald Baticle a invité ses joueurs à reproduire les mêmes prestations tout en "jouant sans complexe, oser, tenter et avoir de l'audace". Angers devra faire sans Loïs Diony, blessé (rupture du ligament croisé à un genou).

À quelle heure débute Angers - Marseille ?

Premier match de la 9e journée de Ligue 1, Angers et l'Olympique de Marseille vont s'affronter ce vendredi 30 septembre à 21h00. Le coup d'envoi sera donné au stade Raymond-Kopa par M.Hamel.

Sur quelle chaîne suivre Angers - Marseille ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Amazon Prime Video diffusera la rencontre de la 9e journée du championnat de France opposant Angers à l'Olympique de Marseille.

Comment suivre Angers - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre Angers et l'Olympique de Marseille sur votre ordinateur, vous devrez créer un abonnement sur la plateforme Prime Video. Et si vous souhaitez regarder le match sur votre téléphone ou tablette, vous devrez télécharger l'application Prime Video.

Quelles sont les compositions probables d'Angers et de l'Olympique de Marseille ?

Angers : Ya.Fofana (G) - Valery - C.Hountondji - Blazic - S.Doumbia - Ounahi - Ba.Mendy - Bentaleb - Boufal - Hunou - Sima.

Marseille : P.Lopez (G) - C.Mbemba - Gigot - Balerdi - I.Kaboré - Guendouzi - Veretout - Clauss - Payet - L.Suarez - Gerson.

Quels sont les pronostics du match entre Angers et l'Olympique de Marseille ?