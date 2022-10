"Strasbourg - Rennes : le Stade Rennais brille"

RC Strasbourg - SRFC. Et de 3 ! Un nouveau but a été inscrit à la 61e minute par le Stade Rennais, au Stade de la Meinau, face au RC Strasbourg. On s'approche de la débâcle pour les Strasbourgeois. Suivez le match de Ligue 1 en direct avec nous.

18:21 - Changement pour le Stade Rennais Eric Wattellier donne son accord pour un remplacement : Arnaud Kalimuendo est rappelé sur le banc de touche et Lovro Majer fait son apparition pour le Stade Rennais. 18:20 - Occasion pour le Stade Rennais Le Stade Rennais obtient une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux équipes disputent la 61e minute dans cette 2e période.

Découvrir l'offre 18:20 - But signé Amine Gouiri à Strasbourg (0-3) ! Le score est de 0-3 dans ce Strasbourg - Rennes ! Amine Gouiri trompe de nouveau la défense adverse à la 61e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Strasbourgeois ! 18:19 - Corner en faveur du Stade Rennais Le Stade Rennais vient de décrocher son 1e corner dans ce match. L’occasion de prendre le large au tableau d’affichage (0-2) ? Nous jouons la 60e minute à Strasbourg. 18:11 - Tentative avortée pour le RC Strasbourg La tentative du RC Strasbourg échoue de peu alors que nous atteignons la 53e minute de la partie. 18:11 - Tir cadré pour le Stade Rennais Possibilité intéressante pour le Stade Rennais : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 18:10 - Blessure de Martin Terrier Le jeu est arrêté à Strasbourg. Martin Terrier semble s’être blessé il y a quelques instants. 18:10 - Hors-jeu sifflé contre le RC Strasbourg Un joueur du RC Strasbourg est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous jouons la 51e minute de jeu dans cette rencontre. 18:09 - Eric Wattellier siffle un coup franc pour le RC Strasbourg Eric Wattellier siffle un nouveau coup franc pour le RC Strasbourg dans cette 50e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Rennais qui pourrait s'avérer dangereux alors qu'ils semblent avoir ce duel en main. 18:08 - Occasion pour le Stade Rennais Belle opportunité pour le Stade Rennais alors que nous en sommes à la 49e minute à Strasbourg. 18:08 - But : le Stade Rennais fait le break par Martin Terrier (0-2) ! Le Stade Rennais double son avance au Stade de la Meinau ! Un deuxième but inscrit par Martin Terrier à la 49e minute dans cette 2e mi-temps. 0 à 2 dans ce Strasbourg - Rennes. 18:07 - Coup franc en faveur du Stade Rennais Eric Wattellier signale un 8e coup franc pour le Stade Rennais. Le cumul des coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 8 coups de pied arrêtés contre 4 pour les Rennais. Le score est toujours de 0-1 à la 48e minute. 18:06 - Corner pour le Stade Rennais Le Stade Rennais se crée une opportunité intéressante d’accroître son avantage au score (0-1) en obtenant à l’instant son 1e corner du match, qui va être tiré dans quelques instants. 18:04 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Strasbourg. Le score est de 0-1. 18:04 - Changement pour le RC Strasbourg Eric Wattellier signale un remplacement : Ibrahima Sissoko fait sa sortie alors que Diarra Mouhamadou entre en jeu pour le RC Strasbourg. 17:47 - La mi-temps est sifflée à Strasbourg A la pause, la possession de balle est il est vrai en faveur du Stade Rennais (57% contre 43% pour le RC Strasbourg), qui mène au score (0-1). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. 17:44 - Occasion manquée pour le Stade Rennais Le Stade Rennais se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 45e minute de la partie. 17:44 - Tir cadré pour le RC Strasbourg Opportunité intéressante pour le RC Strasbourg : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 17:39 - Coup franc en faveur du RC Strasbourg L'arbitre accorde un 4e coup franc pour le RC Strasbourg. Les Strasbourgeois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés comme au tableau d'affichage, les Rennais comptant au total 7 coups francs depuis le début de la rencontre. Le score est toujours de 0-1 au Stade de la Meinau 17:38 - Occasion pour le Stade Rennais Le Stade Rennais réussit à obtenir une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations jouent la 38e minute dans cette 1e mi-temps. 17:38 - But à Strasbourg signé Arnaud Kalimuendo (0-1) ! Nous voilà à 0 à 1 au Stade de la Meinau ! Le Stade Rennais ouvre la marque à la 38e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Arnaud Kalimuendo. Les Strasbourgeois n'ont plus d'autre choix que de réagir ! 17:36 - Coup franc pour le RC Strasbourg L'arbitre signale un 3e coup franc au bénéfice du RC Strasbourg. Les Strasbourgeois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Rennais comptant au total 7 coups francs depuis le début de la rencontre. Le score est toujours de 0-0 à Strasbourg. 17:35 - Un coup franc va permettre au RC Strasbourg de se donner de l'air C'est une occasion de prendre l'avantage manquée pour le Stade Rennais qui est dépossédée du ballon par l'arbitre à quelques mètres des buts adverses ! Le RC Strasbourg va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous disputons la 35e minute de jeu dans cette confrontation. 17:35 - Corner en faveur du Stade Rennais Le Stade Rennais se procure une opportunité de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son 1e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 35e minute à Strasbourg. 17:32 - Coup franc en faveur du Stade Rennais Eric Wattellier siffle un nouveau coup franc, le 7e depuis le début du match, pour le Stade Rennais dans cette 33e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Strasbourgeois qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans cette rencontre. 