"PSG - Nice : chaine TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

PSG - NICE. La Ligue 1 reprend ses droits avec ce choc entre le PSG et l'OGC Nice. De retour de la trêve internationale, Christophe Galthié devra gérer les états de fatigue de ses joueurs. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le PSG et l'OGCN, en direct commenté.

Dans cette 9e journée de Ligue 1, le leader parisien veut poursuivre son excellent début de saison face à des Niçois irréguliers. Victorieux de l'OL avant la trêve internationale, le PSG a bien l'intention de profiter de la réception de Nice pour creuser l'écart avec l'OM en tête du championnat. Cependant, les hommes de Christophe Galthié devront se méfier de leur adversaire du jour d'autant plus que ces derniers restent sur trois rencontres sans défaites face à Paris. Englué dans une semaine à trois matchs, le technicien du PSG pourrait bien être tenté de mettre au repos plusieurs de ses stars.

Du côté des Niçois, on est presque surpris de voir encore Lucien Favre à la tête du club. Avec seulement deux victoires en Ligue 1, le technicien suisse était tout proche de la sortie tandis que le nom de Mauricio Pochettino était évoqué pour sa succession. Treizième au classement, l'OGC Nice ne comptabilise que huit points après tout autant de journées, un bilan bien insuffisant pour le groupe INEOS, propriétaire du club. Cette rencontre est aussi l'occasion de retrouvailles entre Christophe Galthié et son ancien club, même si le technicien ne semble pas avoir laissé une trace indélébile dans le sud de la France : "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot '' explique ainsi Julien Fournier, ex-directeur du football à l'OGC Nice. Le ton est lancé !

A quelle heure débute le match PSG - Nice ?

La rencontre entre le PSG et l'OGC Nice démarre à 21 heures ce samedi 1er octobre. La rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Nice ?

Pour suivre ce match entre le PSG et le Nice, les fans de Ligue 1 devront se retrouver sur Canal + 360.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Nice ?

Le choc entre le PSG et Nice est disponible via uniquement un abonnement My Canal.

Quelles compositions probables pour PSG - Nice?

Après la trêve internationale, les joueurs du PSG vont démarrer un nouveau marathon de rencontre. Pour la réception de l'OGC Nice, Christophe Galthié devrait reconduire son onze de départ type avec notamment la titularisation de Mbappé. Du côté de Nice, Lucien Favre va tenter de continuer le regain de forme de ses joueurs et va aligner la meilleure équipe possible.

Composition du PSG : Donnarumma - S. Ramos, Marquinhos (cap.), Danilo P. - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Composition de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Pépé, Beka Beka, Thuram, Diop - Delort, Laborde

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Nice?

Pour les bookmakers, l'issue de la rencontre semble ne faire aucun doute. Le succès du PSG est estimée à 1,10 tandis qu'une victoire de l'OGC Nice est coté à 13 ! Enfin, le match nul entre les deux équipes vaut 8.