"PSG - Nice : Mbappé sur le banc... suivez l'avant-match en direct"

PSG - NICE. Les Parisiens entament un nouveau marathon de match, avec la réception de l'OGC Nice. À quelques jours d'un choc en Ligue des Champions, Christophe Galthié devrait laisser au repos quelques cadres. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le PSG et l'OGCN, en direct commenté.

En direct

20:37 - Nice sans Todibo Pour ce déplacement délicat face à Paris, Lucien Favre devra se passer de son meilleur défenseur, Jean-Clair Todibo, suspendu. Pour contenir la puissance de feu du PSG, le technicien suisse a prévu d'aligner une défense à trois, avec la titularisation des jeunes Mattia Viti et Mads Bech, autour de l'expérimenté Dante. 20:27 - Mbappé est bel et bien remplaçant Annoncé sur le banc des remplaçants, la star du PSG ne débutera pas la rencontre face à l'OGC Nice. Contraint de s'entraîner tout seul après son retour de l'équipe de France, Kylian Mbappé va donc se reposer, laissant Leo Messi démarrer la rencontre à sa place.

Découvrir l'offre 20:18 - L'OGC Nice veut garder son invincibilité Mal en point en Ligue 1, les hommes de Lucien Favre ont un déplacement compliqué à gérer dans la capitale. Pour autant, l'OGC Nice reste sur une série de trois rencontres sans défaite face au PSG. Après un premier match nul au Parc des Princes, les Niçois ont éliminés les coéquipiers de Mbappé en Coupe de France avant de s'imposer à domicile lors de la phase retour du championnat. 20:07 - PSG : deux absents de marque Pour cette rencontre entre le PSG et l'OGC Nice, Christophe Galthié a convoqué 21 joueurs pour cette 9e journées de Ligue 1. Cependant, deux cadres du club parisien manquent à l'appel puisque Marco Verratti et Presse Kimpembe sont toujours en période de convalescence. 20:00 - Bienvenue à toutes et à tous ! Bonjour et merci de suivre de suivre avec nous cette rencontre entre le PSG et l'OGC Nice, comptant pour la 9e journée de Ligue. Le début de la partie est prévue pour 21 heures.

A quelle heure débute le match PSG - Nice ?

La rencontre entre le PSG et l'OGC Nice démarre à 21 heures ce samedi 1er octobre. La rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Nice ?

Pour suivre ce match entre le PSG et le Nice, les fans de Ligue 1 devront se retrouver sur Canal + 360.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Nice ?

Le choc entre le PSG et Nice est disponible via uniquement un abonnement My Canal.

Quelles compositions probables pour PSG - Nice?

Après la trêve internationale, les joueurs du PSG vont démarrer un nouveau marathon de rencontre. Pour la réception de l'OGC Nice, Christophe Galthié devrait reconduire son onze de départ type avec notamment la titularisation de Mbappé. Du côté de Nice, Lucien Favre va tenter de continuer le regain de forme de ses joueurs et va aligner la meilleure équipe possible.

Composition du PSG : Donnarumma - S. Ramos, Marquinhos (cap.), Danilo P. - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Composition de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Pépé, Beka Beka, Thuram, Diop - Delort, Laborde

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Nice?

Pour les bookmakers, l'issue de la rencontre semble ne faire aucun doute. Le succès du PSG est estimée à 1,10 tandis qu'une victoire de l'OGC Nice est coté à 13 ! Enfin, le match nul entre les deux équipes vaut 8.

Les stats du match