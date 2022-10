"AC Ajaccio - Clermont : le Clermont Foot domine son adversaire, retour sur les temps forts du match"

ACA - Clermont Foot. Les Ajacciens subissent une nette défaite dans ce match de Ligue 1 face au Clermont Foot. Les compteurs se sont arrêtés à 1 à 3. Voici les moments marquants du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:54 - C'est fini à Ajaccio (1-3) ! Si le Clermont Foot termine le match avec l’avantage au tableau d’affichage (1-3) et plutôt la maîtrise du ballon (48%-52%), l'AC Ajaccio aurait pu espérer mieux dans cette rencontre au vu d’autres statistiques. Les Ajacciens ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (3) et auraient pu renverser la rencontre avec un peu plus d’efficacité.

16:53 - Coup franc pour le Clermont Foot Le Clermont Foot bénéficie d'un coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques instants. Alors qu'ils mènent largement au score, les Clermontois semblent pourtant commettre plus de fautes pour l'instant, ayant concédé 11 coup francs contre 9 à leur bénéfice à la 90e minute de jeu au Stade Francois Coty.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

16:53 - La VAR accorde le but ! La décision est tombée pour le Clermont Foot : et c'est bien un but qui est accordé par Clement Turpin après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

16:53 - Clement Turpin fait appel à la VAR pour un potentiel but ! Se dirige-t-on vers un but ou non ? Clement Turpin a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.

16:51 - Elbasan Rashani inscrit un nouveau but pour le Clermont Foot (1-3) ! Le Clermont Foot s'échappe dans cette rencontre contre l'AC Ajaccio, grâce à un but signé Elbasan Rashani à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 1 à 3 au Stade Francois Coty !

16:51 - Occasion pour le Clermont Foot Belle occasion pour le Clermont Foot alors que nous jouons la 90e minute au Stade Francois Coty.

16:49 - Encore un but au Stade Francois Coty pour le Clermont Foot (1-2) ! But en faveur du Clermont Foot, inscrit par Elbasan Rashani à la 89e minute de jeu dans cette 2e période ! Le choc est relancé pour les Clermontois qui reprennent l'avantage sur l'AC Ajaccio au Stade Francois Coty.

16:49 - Occasion pour le Clermont Foot Le Clermont Foot réussit à obtenir une occasion de faire évoluer le score alors que les deux équipes en sont à la 89e minute dans cette 2e mi-temps.

16:48 - Clement Turpin siffle un coup franc pour le Clermont Foot Un des derniers coups francs va être tiré dans ce match au bénéfice du Clermont Foot dans la moitié de terrain adverse, alors que nous jouons la 89e minute de jeu dans ce AC Ajaccio-Clermont. Le moment idéal pour prendre une longueur d'avance dans cette fin de rencontre.

16:48 - Carton jaune pour Ismael Diallo (AC Ajaccio) Ismael Diallo, le joueur de l'AC Ajaccio, est sanctionné d' un avertissement à la 88e minute, dans cette 2e mi-temps.

16:44 - Changement pour le Clermont Foot Maxime Gonalons est remplacé par Brandon Baiye à la 85e minute de jeu dans cette partie.

16:44 - Changement pour le Clermont Foot Komnen Andric est remplacé par Jodel Dossou à la 84e minute de jeu dans cette rencontre.

16:44 - L'AC Ajaccio concède un coup franc très proche de ses buts ! Et si les deux équipes se départagaient maintenant ? Alors que nous en sommes aux derniers instants de la partie, Clement Turpin siffle une faute contre les Ajacciens qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir éviter d'encaisser un pion. Un but serait évidemment terrible à ce moment de la rencontre.

16:36 - Corner pour l'AC Ajaccio L'AC Ajaccio se procure une opportunité intéressante de prendre l’ascendant au tableau d’affichage (1-1) en obtenant à l’instant son 4e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 77e minute à Ajaccio.

16:36 - Carton jaune pour Cyrille Bayala (AC Ajaccio) Cyrille Bayala, le joueur de l'AC Ajaccio, récolte un carton jaune à la 76e minute, dans cette 2e mi-temps.

16:36 - Carton jaune pour Maximiliano Caufriez (Clermont Foot) Maximiliano Caufriez, le joueur du Clermont Foot, récolte un carton jaune à la 76e minute, dans cette 2e période.

16:34 - Clement Turpin siffle un coup franc pour le Clermont Foot Clement Turpin siffle un nouveau coup franc pour le Clermont Foot dans cette 74e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Ajacciens qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans cette rencontre.

16:33 - Coup franc en faveur de l'AC Ajaccio L'AC Ajaccio obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de prendre l'avantage dans cette 2e période. Nous en sommes à la 73e minute de jeu au Stade Francois Coty et il s'agit toujours d'un match nul à ce stade.

16:33 - Carton jaune pour Medhi Zeffane (Clermont Foot) Le directeur de jeu, Clement Turpin, adresse un avertissement à Medhi Zeffane, le joueur du Clermont Foot.

16:32 - Changement pour l'AC Ajaccio Clement Turpin donne son accord pour un changement : Yanis Cimignani fait sa sortie alors que Cyrille Bayala entre sur le terrain pour l'AC Ajaccio.

16:31 - Changement pour l'AC Ajaccio Mickael Alphonse cède sa place à Mohamed Youssouf à la 72e minute de jeu dans ce match.

16:31 - Changement pour le Clermont Foot Clement Turpin donne son accord pour un changement : Johan Gastien est rappelé sur le banc de touche et Medhi Zeffane fait son entrée pour le Clermont Foot.

16:31 - Changement pour le Clermont Foot Muhammed-Cham Saracevic cède sa place à Saif-Eddine Khaoui à la 71e minute de jeu dans cette rencontre.

16:30 - But : l'AC Ajaccio recolle au score (1-1) ! Cedric Avinel fait trembler les filets et remet son équipe sur les rails à la 70e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Les Ajacciens sont relancés.