"Lens - Lyon : victoire pour le RC Lens, ce qu'il faut retenir"

Les voyants sont au vert pour le RC Lens : après ce duel, la possession de balle est légèrement en sa faveur (56% contre 44% pour Olympique Lyonnais ). Le RC Lens s’est également procuré le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais et s’impose donc plutôt logiquement (1-0) dans ce match.

L'Olympique Lyonnais obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et d'égaliser dans cette 2e mi-temps. Une situation d'autant plus intéressante que nous arrivons dans les dernières minutes de cette rencontre.

Wesley Said, le joueur du RC Lens, est sanctionné d' un carton jaune à la 89e minute, dans cette 2e période.

Quel coup franc précieux pour l'Olympique Lyonnais ! Benoit Bastien siffle une faute contre les Lensois qui se retrouvent acculés devant leurs buts et vont devoir défendre ce pré carré. Nous disputons les ultimes minutes de la partie au Stade Bollaert-Delelis.

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Lensois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir l'Olympique Lyonnais revenir au score à l'issue de cette phase de jeu. De quoi se donner de l'air dans les tout derniers instants de ce duel.

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Lyonnais qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le RC Lens doubler son écart à l'issue de cette offensive. De quoi se donner de l'air dans les tout derniers moments de cette partie.

Et c'est le but ! Le RC Lens marque sur ce penalty de Florian Sotoca. Le tableau d'affichage passe à 1-0 au Stade Bollaert-Delelis !

La décision est tombée pour le RC Lens : et c'est un penalty qui est sifflé par Benoit Bastien après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

Le jeu est arrêté à Lens : l'arbitre hésite à signaler un penalty pour le RC Lens après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo.

22:19 - Coup franc pour le RC Lens

Le RC Lens gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et d'inscrire un point dans cette 2e mi-temps. Une situation d'autant plus intéressante que nous en somme à la 79e minute de cette confrontation et que les deux équipes sont toujours à égalité.