PREMIER LEAGUE. Manchester United - Manchester City : une rouste historique, suivez le match en direct

Porté par des triplés d'Haaland et Foden, Manchester City réalise une démonstration offensive face à son rival United pour lui infliger une raclée mémorable. Suivez en direct le derby de Manchester.

17:00 - United attendra Manchester United lorgnait un cinquième succès de suite en Premier League mais n'aura récolté qu'une gifle monumentale de son voisin. Ce n'est donc pas aujourd'hui encore que les Red Devils égaleront leur série de la saison 2020-2021. Entre le 7 mars et le 18 avril, les Red Devils avaient successivement dominé Manchester City (2-0), West Ham (1-0), Brighton & Hove Albion (2-1), Tottenham (3-1) et Burnley (3-1), au cœur d’une série de 14 matches sans défaite.

16:56 - La troisième fois dans son histoire Ce n'est que la troisième de l'histoire que Manchester City passe 6 buts au rival United. Les deux fois précédentes, c'était en 1926 et 2011. Jamais en revanche, les Citizens n'avaient réussi pareille performance offensive à domicile dans ce derby.

16:51 - Manchester City humilie United dans le derby (6-3) Au bout d'une impressionnante démonstration collective, Manchester City a détruit son rival United et remporte une victoire historique dans le derby (6-3). Intouchable durant les 45 premières minutes, les Citizens ont vu Haaland et Foden signé un triplé. Leur relâchement en fin de match a permis aux Red Devils de maquiller un peu la déculottée reçue à l'Etihad Stadium. Anthony Martial en a profité pour réussir un doublé, lui qui n'avait plus marqué depuis 1 an en Premier League. Avec ce succès, City revient à un point d'Arsenal, toujours leader du championnat anglais.

16:50 - Martial réalise le doublé (6-3) A l'entrée du temps additionnel, Anthony Martial s'offre un doublé anecdotique et ramène l'écart à des proportions plus raisonnables. Le Français ouvre son pied droit sur penalty et vient trouver la lucarne d'Ederson (6-3).

16:49 - Penalty pour Manchester United Sur un ballon de Bruno Fernandes, Anthony Martial est déséquilibré dans son dos par Cancelo, en retard. L'arbitre indique le point de penalty.

16:48 - Casemiro tire de loin A 25 mètres, pas attaqué par la défense adverse, Casemiro déclenche une frappe du droit. Le ballon est flottant mais Ederson le boxe sans mal.

16:45 - Antony inoffensif Décalé à droite, Antony joue le un-contre-un face à Aké mais se laisse déporter sur son pied droit dans l'angle fermé. Il tente malgré tout sa chance mais son tir est médiocre et n'inquiète pas Ederson qui se couche dessus.

16:43 - Alvarez manque de promptitude Côté gauche, Palmer déborde et parvient à centrer dans la surface pour Alvarez. Aux 6 mètres, ce dernier ne frappe pas immédiatement et veut s'emmener le ballon mais son contrôle le rapproche de De Gea qui concède le corner.

16:42 - Martial maquille le score Sur le côté gauche, Shaw s'arrache pour éviter la touche sur le renversement d'Eirksen. Il donne en retrait à Fred qui déboule dans la surface sur la gauche. Dans un angle fermé, le Brésilien frappe fort. Ederson repousse devant lui et voit Martial surgir pour marquer de la tête (6-2).

16:40 - United ne voit plus le ballon Les joueurs de Manchester United regardent leurs rivaux redoubler les passes totalement impuissants. Le coeur n'y est plus pour faire le pressing.

16:39 - City fait tourner le ballon L'écart entre les deux clubs de Manchester est colossal et les Citizens font tourner le ballon, imposant un toro géant aux Red Devils sous les acclamations d'un public conquis par le spectacle.

16:35 - Quatre changements pour City A un quart d'heure de la fin du match, Pep Guardiola sort ses cadres et opère quatre changements. Foden, auteur d'un triplé, Grealish, De Bruyne et Gundogan cèdent leur place au profit de Mahrez, Palmer, Alvarez et Laporte. Ce dernier, pour son retour, hérite du brassard.

16:31 - Foden signe son triplé (6-1) ! La démonstration de Manchester City se poursuit ! Sur un contre, Grealish donne à Haaland dos au but. Pas attaqué à 25 mètres, le Norvégien se retourne et peut donner dans l'espace à Foden qui se charge d'exécuter De Gea d'une frappe lourde du gauche dans la lucarne. Après-midi de cauchemar pour United, humiliée chez le surpuissant voisin.

16:29 - Antony frappe à côté Antony tente sa chance depuis 20 mètres mais écrase trop sa frappe du gauche et la croise trop. Le public de City chambre les joueurs adverses et salue ce raté d'applaudissements nourris.