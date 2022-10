"FOOT. OM - Sporting Portugal : Marseille se relance grâce à une belle victoire, le résumé du match"

21:20 - Le résumé du match

L'OM empoche sa première victoire dans cette campagne 2022-2023 de la Ligue des champions face au Sporting Portugal et se relance dans ce groupe D (4-1). Les Olympiens ont pourtant commencé de manière catastrophique la rencontre. Trincao punit l'OM après quelques secondes de jeu à cause de la passivité de la défense et un enroulé superbe hors de portée de Pau Lopez (1e). Mais les Marseillais ne se sont pas relâchés pour autant. Sur un gros pressing de Sanchez, Adan dégage directement sur le Chilien qui remet les siens à hauteur (13e). Trois minutes plus tard, c'est Amine Harit qui se démarque dans la surface et trompe, d'un coup de tête, le portier portugais qui est encore fautif par son placement (16e). Et si ça ne suffisait pour mettre les Olympiens sur les bons rails, Adan va encore faire un cadeau à ses adversaires avec une main hors de la surface. Il est logiquement exclu et va obliger Ruben Amorim à sortir Marcus Edwards. Franco Israel le remplace et va disputer son premier match en pro. Mais malheureusement pour lui il va continuer sur la lancée de son coéquipier. Sur une sortie hasardeuse, le portier du Sporting Portugal permet à Balerdi de propulser le ballon au fond des filets (28e). Le reste de la première période sera maitrisé par les Marseillais qui ont profité de leur avantage numérique. Dans le deuxième acte, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. L'OM n'a fait que gérer son avantage au score face à une équipe du Sporting Portugal qui avait fait quatre changements à la mi-temps. Finalement la fatigue a laissé des espaces dans les dix dernières minutes dont Mbemba va profiter pour marquer son deuxième but sous les couleurs olympiennes. L'ancien défenseur de Porto crochette un défenseur avant de tromper Franco Israel d'un pur geste d'attaquant (84e). Les joueurs d'Igor Tudor se relancent dans cette édition 2022-2023 de la Ligue des champions et affronteront de nouveau les Portugais le mercredi 12 octobre.