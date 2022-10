"OM - Sporting Portugal : horaire, compos probables... Les infos du match"

OM - SPORTING PORTUGAL. Découvrez toutes les informations de ce match de la troisième journée du groupe D de la Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Portugal.

L'OM n'a plus le choix dans cette campagne de Ligue des champions. Derniers du groupe D après deux défaites en autant de matchs, les Olympiens reçoivent pour la deuxième fois consécutive dans la compétition et doivent débloquer leur compteur s'ils veulent espérer se qualifier en huitièmes de finale. Après un revers frustrant face à Tottenham (0-2), les hommes de Tudor ont proposé une pâle copie face à Francfort lors de la deuxième journée (0-1). Une réaction est attendue. "Il faut d'abord penser à faire une bonne prestation ce mardi et on sait qu'à ce niveau en ligue des champions, tout est question de petits détails, moi je crois beaucoup en cette équipe et en notre force, j'ai confiance en elle pour demain, on va faire le nécessaire.", a déclaré le coach croate de l'OM.

En face le Sporting Portugal semble marcher sur l'eau dans ce groupe D. Facile vainqueur de Francfort lors de la première journée (3-0), les Portugais ont ensuite enchainé avec un succès de taille face à Tottenham (2-0). Avec deux victoires en deux matchs, les joueurs de Ruben Amorim sont logiquement en tête et pourraient faire un grand pas vers les huitièmes de finale s'ils venaient à s'imposer au Stade Vélodrome ce soir.

A quelle heure débute le match OM - Sporting Portugal ?

Le match OM - Sporting Portugal débute à 18h45 ce mardi 4 octobre. Il se déroule au Stade Vélodrome de Marseille qui sera à huis clos à cause des débordements face à l'Eintracht Francfort.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Sporting Portugal ?

Canal+Foot et RMC Sport 1 diffuseront cet OM - Sporting Portugal. L'arbitre italien Davide Massa sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Sporting Portugal ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour regarder cet OM - Sporting Portugal. En effet, la plateforme digitale de RMC Sport ainsi que celle de Canal+, MyCanal, retransmettront le match à condition de disposer d'un abonnement.

Quelles compositions probables pour OM - Sporting Portugal ?

Igor Tudor pourrait composer avec la quasi totalité de son groupe pour cet OM - Sporting Portugal. En effet, seul Sead Kolasinac manquera à l'appel. En revanche, Éric Bailly devrait faire son retour. Voici le onze probable olympien : Lopez - Balerdi, Bailly, Gigot - Clauss, Guendouzi, Rongier, Gerson - Payet, Sanchez - Suarez.

Pour Ruben Amorim, trois joueurs devraient manquer à l'appel. En effet, Luis Neto, Daniel Bragança et Jovane Cabral ne seront normalement pas du voyage en terres marseillaises Une incertitude concerne également deux joueurs. En effet, Coates et Pedro Porro ont loupé la séance d'entrainement ce lundi. Voici la compo probable du Sporting : Adan - Inacio, Marsa, Reis - Esgaio, Ugarte, Alexandropoulos, Santos - Paulinho, Gomes, Goncalves.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Sporting Portugal ?

Selon les sites de paris sportifs, le favori de cet OM - Sporting Portugal reste le club olympien. Sur Betclic, les Marseillais sont à 2,25, le nul est à 3,45 et la victoire portugaise est à 3,20. Sur Unibet, l'OM est aussi à 2,25 mais le nul est à 3,48 et la victoire du Sporting à 3,15.