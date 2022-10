"Inter - Barcelone : heure, compos, pronos... Les infos du match en direct"

Inter - Barcelone. Découvrez toutes les informations de ce match de la troisième journée du groupe C de la Ligue des champions entre l'Inter Milan et le FC Barcelone.

La deuxième place en jeu ! Alors que le Bayern Munich occupe la première place du groupe C avec deux succès en deux matchs, l'Inter Milan reçoit le FC Barcelone ce mardi 4 octobre. Si les deux équipes ont battu Plzen et se sont inclinées contre le Bayern Munich, cette première rencontre s'annonce déjà décisive. En conférence de presse, l'entraîneur milanais Simone Inzaghi est revenu sur l'excellent début de saison des Catalans : "Barcelone est une équipe complète. Ils savent tout faire, en phase de possession comme de non-possession. Ils sont bien organisés. Je pense que c'est l'équipe en Europe qui récupère la balle le plus haut sur le terrain. Ce sera un match de souffrance contre un grand adversaire, il faudra les contenir, et frapper au moment juste. (...) Leur défaite à Munich (0-2 contre le Bayern) n'était pas méritée. Avec Manchester City et le Bayern, ce sont selon moi les trois équipes qui proposent le meilleur football actuellement en Europe. Le classement est encore ouvert. On connaît l'importance de ce match." Pour cette rencontre, les Nerazzurri devront faire sans Marcelo Brozovic, Romeu Lukaku notamment alors que Lautaro Martinez est incertain.

Du côté espagnol, Xavi sera privé de Ronald Araujo, Hector Bellerin, Memphis Depay, Jules Koundé et Frenkie de Jong. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur espagnol n'a pas caché ses ambitions pour cette rencontre : "Est-ce que les deux prochains matches (contre l'Inter) décideront de la qualification ? Eh bien, oui, j'en ai bien l'impression. En fin de compte, nous avons tous les deux perdu contre le Bayern Munich. C'est donc un match très important. Il est très important pour nous, tout comme la semaine prochaine (contre l'Inter, à domicile). Donc au final, la prédiction (de Simone Inzaghi sur la qualification) semble exacte. Nous allons voir ce que le Bayern fera demain, mais oui, nous ne pouvons pas échouer maintenant. Nous nous sommes mis dans la tête que nous ne pourrons pas, nous ne pouvons pas échouer."

À quelle heure débute Inter Milan - Barcelone ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions opposant l'Inter Milan au FC Barcelone est prévu mardi 4 octobre à 21h00 au stade Giuseppe Meazza de Milan (Italie). L'arbitre Slavko Vincic (Slovénie) sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre Inter Milan - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone.

Comme suivre Inter Milan - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le FC Barcelone sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone ?

Inter Milan : Onana (G) - Skriniar - de Vrij - Bastoni - Darmian - Barella - Calhanoglu - Mkhitaryan - Dimarco - Correa - Lautaro.

FC Barcelone : ter Stegen (G) - Roberto - Christensen - Garcia - Alba - Kessié - Busquets - Pedri - Dembélé - Lewandowski - Raphinha.

