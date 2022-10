"Salzbourg - Zagreb : le match et tous les temps forts en direct"

Balle de match ! Alors que nous en sommes à la 39e minute de jeu, Andris Treimanis siffle une faute contre les Croates qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir défendre ce pré carré. Enorme suspense au Red Bull Arena.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le FC Salzbourg, qui va avoir la possibilité de mettre la pression sur le Dinamo Zagreb et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

19:17 - Coup franc très intéressant pour le Dinamo Zagreb !

Et si c'était une balle de match pour le Dinamo Zagreb ! Andris Treimanis siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Croates de marquer un but à la 31e minute du match, alors que le score en est à 0-0 dans cette 1e mi-temps.