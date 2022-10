"Chelsea - Milan AC : heure, compos, pronos... Les infos du match en direct"

Chelsea - Milan AC. Découvrez toutes les informations de ce match de la troisième journée du groupe E de la Ligue des champions entre Chelsea et le Milan AC.

Après une défaite en Croatie face au Dinamo Zagreb et un match nul à domicile contre le RB Salzburg, Chelsea est bon dernier de la poule E de Ligue des Champions avec un point. Alors Thiago Silva et ses coéquipiers sont obligés de réagir ce mercredi 5 octobre avec la réception du Milan AC, premier du groupe. Si Carney Chukwuemeka, Marc Cucurella et Jorginho sont incertains pour la rencontre, Graham Potter sera privé d'Edouard Mendy et N'Golo Kanté. En conférence de presse, l'entraîneur des Blues est revenu sur l'importance du Français : "Il est dur de remplacer un joueur de classe mondiale comme lui. Toute équipe sans lui souffrirait. Mais si on n'a pas de remplaçant direct, d'autres solutions existent. À nous de trouver la bonne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui dans le football. Il n'y aura pas un moment où il sera remis et il pourra tout de suite enchaîner 90 minutes tous les trois jours. Il faudra être prudent. Le prochain défi sera de lui donner quelques minutes en Premier League, morceau par morceau."

De son côté, l'AC Milan peut réaliser un gros coup en Angleterre en cas de victoire. Face à Chelsea, Stefano Pioli devra faire sans Théo Hernandez, Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi, Junior Messias et Alessandro Florenzi alors que Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers et Davide Calabria sont incertains. En conférence de presse, l'entraîneur des Rossoneri a donné son avis sur son adversaire du soir : "Nous sommes conscients que nous affrontons une grande équipe qui a remporté la Ligue des champions il y a deux ans, mais nous avons notre propre mentalité et notre façon de nous installer sur le terrain, donc nous essaierons de faire de même demain soir (ce soir - NDR). Nous voulons être compétitifs, et pour ce faire, vous devez affronter chaque match au mieux de vos capacités, en essayant de tout donner tout au long du match."

À quelle heure débute Chelsea - Milan AC ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions opposant Chelsea à l'AC Milan est prévu mercredi 5 octobre à 21h00 au stade Stamford Bridge de Londres (Angleterre). L'arbitre Danny Makkelie (Pays-Bas) sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre Chelsea - Milan AC ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre Chelsea et le Milan AC.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions opposant Chelsea au Milan AC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Chelsea et du Milan AC ?

Chelsea : Kepa (G) - James - Fofana - T.Silva - Chilwell - Mount - Kovacic - Gallagher - Havertz - Aubameyang - Sterling.

Milan AC : Tatarusanu (G) - Dest - Kalulu - Tomori - Ballo-Touré - Tonali - Bennacer - Krunic - De Ketelaere - Leão - Giroud.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Chelsea - Milan AC ?